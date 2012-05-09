〔香港个股〕富地石油与北控集团争相在市场上吸纳中国燃气股份

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---据香港证监会资料显示,中国燃气(0384.HK)两名主要股东--英国富地石油FOOI.L与北控集团争相在市场上吸纳中国燃气的股份.
资料显示,富地石油周二(8日)按每股3.98港元购入中国燃气1,000万股股份,涉资3,980万港元;同日北控集团按每股3.98-4.00港元购入332.8万股股份,涉资约1,329万港元.
两者购入的股份,占中国燃气当日成交数量近70%.
本次增持后,富地石油的持股比例升至17.32%,仍然是最大股东;新近跃升为第二大股东的北控集团,其持股则升至12.727%.
中国燃气的收购战升温,除了此前获中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的财团提出每股3.5港元的收购要约之外,又获富地石油与北控集团争相增持股份.中国燃气周三逆市收高0.75%,报4.01港元.
受此轮增持大战的激励,分析师相信,"其它民营的燃气企业"亦有可能成为下一轮的潜在并购目标.瑞银证券的报告就指出,除了中国燃气之外,该行认为新奥能源亦有可能成为主要石油公司的收购对象,因大股东的持股为30.6%,余下约69%股份均为自由流通.
周三收盘时,新奥能源涨1.61%,报28.45港元;另一家非国有燃气企业港华燃气(1083.HK)亦涨1.07%,报5.66港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.8%,为连续第五个交易日下跌.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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