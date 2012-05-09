〔香港个股〕思捷环球首九个月营业额按年跌7.2%,至239.97亿港元

路透香港5月9日电---香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三表示,截至今年3月底为止的九个月营业额按年下跌7.2%,至239.97亿港元.

思捷的公告并称,若撇除关闭北美区零售店铺的影响,首九月的零售可比较店铺的销售额则按年下跌3%.而第三季度在欧洲的零售可比较店铺销售额则回复正增长.

该公司表示,关闭北美洲零售业务的计划已完成.由于与业主及各方--包括约1,600名雇员取得有利的庭外和解,该公司最终把关闭成本敲定于早前拨备范围内及在预计的时限内完成.

"因此,扣除有关闭成本,公司将会有约7亿港元的回拨."公告称.

而于3月末,公司的净现金上升至16.18亿港元.

思捷周三收跌2.77%,报14.02港元;过去一个月累计跌近14%.(完)

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