〔路透专访〕利丰称美国经济在总统大选后才会明显复苏,欧洲暂难见成长--总裁

* 利丰总裁:美国大选后经济才会明显复苏

* 欧洲两年内难见成长,英德国今年有望触底

* 配股后暂无进一步融资计划

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港5月9日电---环球消费产品出口商利丰有限公司(0494.HK)总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)周三表示,尽管美国经济仍在复苏轨道,但预料要到总统大选结束才会见到明显成长.至于欧洲,整体而言,未来两年难见成长.

他在接受路透专访时表示,近期公司配售股票所得资金将用以购并,而暂时没有继续向资本市场融资的计划.

"美国可能仅在经济复苏的半途中,要到总统大选之后,才会见到较大的成长(majoy growth),"他说.

他指出,美国就业增长的速度还不够快,且仍然有债务问题待处理,"人们会担心未来六个月会发生什么事."

美国是利丰最大的市场,去年营业额占比达60%,欧洲以21%次之,亚洲则由前一年的4%,增为12%,为营收增长最快的地区.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰3月时公布去年净利按年增24%.乐裕民当时在业绩后记者会上表示,利丰最大的市场--美国的情况比市场认为的好,客户比去年此时乐观.[ID:nSH0110664]

乐裕民此次则强调,虽然美国复苏并非强劲,但仍在复苏轨道上.至于欧洲,他则认为,未来两年整体欧洲难见成长,但德国、英国已触底,特别是2012伦敦奥运将带动英国的消费需求.

"现在英国已经订不到旅馆,订不到机票,这最终都会为经济注入活力...现在很多外国资金流入英国,所以我认为,今年英国情况会改善,德国部份地区也是如此."他说.

秉持反紧缩立场的法国社会党领袖奥朗德击败现任总统萨科奇赢得总统大选,令萨科奇与德国总理梅克尔之间的合作划上句号.而甫赢得议会最多数票的希腊新民主党在组阁过程受挫,也令人担心这个深陷债务困境的爱琴海畔古国是否能继续留在欧元区,令欧洲金融市场笼罩在政局变动的阴影下.[ID:nSB1533826]

乐裕民同时表示,公司今年仍会继续以购并、自我成长(organic growth)等方式完成三年目标,而继稍早配股筹资后,目前没有再向资本市场融资计划.

"如果你观察我们模式,当我们走向资本市场,通常都是我们正在从事购并,这次亦无不同."他在谈及如何运用近期筹资所得时说.

公司3月底以先旧后新方式配售2.1亿股新股,配售价定价为每股18.62港元,筹资约39亿港元,以支付业务发展及不时进行的收购等.[ID:nSH0100151]

利丰今日下跌3.52%至15.88港元,今年迄今涨约10%,表现与大盘恒生指数.HSI%相当.

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