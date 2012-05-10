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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 08:22 BJT

〔香港个股〕银河娱乐首季经调整EBITDA达22亿港元,同比增长202%

路透香港5月10日电---澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)周四称,首季经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)达22亿港元,同比增长202%.

公司并称,截至2012年3月31日止12个月经调整EBITDA上升185%至72亿港元.季内集团收益为132亿港元,按年上升130%.

银河娱乐股份周三收报22.05港元,过去三个月累计上涨29%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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