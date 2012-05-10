〔香港个股〕银河娱乐首季经调整EBITDA达22亿港元,同比增长202%

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透香港5月10日电---澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)周四称,首季经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)达22亿港元,同比增长202%.
公司并称,截至2012年3月31日止12个月经调整EBITDA上升185%至72亿港元.季内集团收益为132亿港元,按年上升130%.
银河娱乐股份周三收报22.05港元,过去三个月累计上涨29%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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