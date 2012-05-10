《香港报摘》--信报5月10日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
* 头版头条:
--香港证监会公布收紧保荐人制度的建议,除了大幅提高《操守准则》的要求,还建议修订相关法例,清楚订明保荐人需要负上刑事和民事责任.咨询文件公布后,多家保荐人齐声反对再次计划引入刑事责任,但有学者认为,最高法则(监禁三年及罚款70万港元)并不算高.
* 其他:
--市场消息指,上月底已通过上市聆讯的4S汽车经销商永达集团将在下周一展开路演,21日开始招股.此外,天顺证券拟6月底来港上市,集资4-5亿美元,安排行包括交银国际、汇丰以及瑞银等.
--建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国早前透露该行在国际化进程上除以创建分支为主外,亦会考虑透过并购拓展.有报导指出,该行正洽购德国银行WestLB拉丁美洲的资产,交易涉及金额可能介乎2-3亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932