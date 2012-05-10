《香港报摘》--信报5月10日

* 头版头条:

--香港证监会公布收紧保荐人制度的建议,除了大幅提高《操守准则》的要求,还建议修订相关法例,清楚订明保荐人需要负上刑事和民事责任.咨询文件公布后,多家保荐人齐声反对再次计划引入刑事责任,但有学者认为,最高法则(监禁三年及罚款70万港元)并不算高.

* 其他:

--市场消息指,上月底已通过上市聆讯的4S汽车经销商永达集团将在下周一展开路演,21日开始招股.此外,天顺证券拟6月底来港上市,集资4-5亿美元,安排行包括交银国际、汇丰以及瑞银等.

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国早前透露该行在国际化进程上除以创建分支为主外,亦会考虑透过并购拓展.有报导指出,该行正洽购德国银行WestLB拉丁美洲的资产,交易涉及金额可能介乎2-3亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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