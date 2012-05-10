版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:51 BJT

《香港报摘》--经济日报5月10日

* 要闻版头条:

--希腊政局不明,连同西班牙银行或需巨额集资解困,欧债危机升温.西班牙10年债息升越6厘关口,欧元下滑,金银价再创四个月低位,银行及商品股带动欧美股市连续两天下跌.

* 其他:

--雅居乐(3383.HK)4月份录得合约销售金额约21.2亿元人民币,按月跌3.6%;合约销售均价每平方米9,090元,按月跌9.1%,主因清水湾项目贡献较3月有所下降.公司今年首四个月录得销售85.1亿元.

--新濠博亚娱乐6883.HK公布截至3月底止首季业绩,应占纯利达1.22亿美元,按年大增16.1倍,每股美国预托股份0.22美元.首季现金经营溢利(EBITDA)约2.43亿美元,按年升11倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐