《香港报摘》--经济日报5月10日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
* 要闻版头条:
--希腊政局不明,连同西班牙银行或需巨额集资解困,欧债危机升温.西班牙10年债息升越6厘关口,欧元下滑,金银价再创四个月低位,银行及商品股带动欧美股市连续两天下跌.
* 其他:
--雅居乐(3383.HK)4月份录得合约销售金额约21.2亿元人民币,按月跌3.6%;合约销售均价每平方米9,090元,按月跌9.1%,主因清水湾项目贡献较3月有所下降.公司今年首四个月录得销售85.1亿元.
--新濠博亚娱乐6883.HK公布截至3月底止首季业绩,应占纯利达1.22亿美元,按年大增16.1倍,每股美国预托股份0.22美元.首季现金经营溢利(EBITDA)约2.43亿美元,按年升11倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932