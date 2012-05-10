《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月10日

路透香港5月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=) 美国股市周三收低,过去六个交易日中第五天下跌,因投资者关注欧洲动荡形势,但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅. 道琼工业指数.DJI收低97.03点,或0.75%,至12,835.06点;标准普尔500指数.SPX收低9.14点,或0.67%,至1,354.58点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.56点,或0.39%,至2,934.71点.[ID:nSB1536514] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 195.310 -3.89 65007 15.162 -1.29 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.850 -3.64 267477 3.369 0.27 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.670 1.60 226335 87.986 -0.64 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.690 -1.20 98226 20.023 -0.63 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 136.290 -2.84 223901 10.580 -1.49 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 100.430 -1.61 62759 7.796 -0.94 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.460 -0.74 428094 69.029 -0.68 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 49.750 -2.91 104106 3.862 -0.97 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.750 -2.10 277471 13.003 0.02 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 19.160 -3.13 64264 14.874 -0.31 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.220 0.56 26182 4.506 0.14 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.420 2.40 19014 3.636 -0.65 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.990 -0.64 11379 1.319 -50.42 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.310 -3.35 44531 0.359 -3.07(完) --整理 陈敏