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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月10日

路透香港5月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=)

  美国股市周三收低,过去六个交易日中第五天下跌,因投资者关注欧洲动荡形势,但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅.
 
   道琼工业指数.DJI收低97.03点,或0.75%,至12,835.06点;标准普尔500指数.SPX收低9.14点,或0.67%,至1,354.58点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.56点,或0.39%,至2,934.71点.[ID:nSB1536514]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  195.310   -3.89      65007            15.162      -1.29
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.850   -3.64     267477             3.369       0.27
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.670    1.60     226335            87.986      -0.64
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.690   -1.20      98226            20.023      -0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  136.290   -2.84     223901            10.580      -1.49
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  100.430   -1.61      62759             7.796      -0.94
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.460   -0.74     428094            69.029      -0.68
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   49.750   -2.91     104106             3.862      -0.97
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.750   -2.10     277471            13.003       0.02
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   19.160   -3.13      64264            14.874      -0.31
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.220    0.56      26182             4.506       0.14
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.420    2.40      19014             3.636      -0.65
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.990   -0.64      11379             1.319     -50.42
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.310   -3.35      44531             0.359      -3.07(完)

  --整理 陈敏

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