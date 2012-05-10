《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月10日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透香港5月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=) 美国股市周三收低,过去六个交易日中第五天下跌,因投资者关注欧洲动荡形势,但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅. 道琼工业指数.DJI收低97.03点,或0.75%,至12,835.06点;标准普尔500指数.SPX收低9.14点,或0.67%,至1,354.58点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.56点,或0.39%,至2,934.71点.[ID:nSB1536514] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.310 -3.89 65007 15.162 -1.29 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.850 -3.64 267477 3.369 0.27 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.670 1.60 226335 87.986 -0.64 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.690 -1.20 98226 20.023 -0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 136.290 -2.84 223901 10.580 -1.49 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 100.430 -1.61 62759 7.796 -0.94 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.460 -0.74 428094 69.029 -0.68 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 49.750 -2.91 104106 3.862 -0.97 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.750 -2.10 277471 13.003 0.02 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 19.160 -3.13 64264 14.874 -0.31 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.220 0.56 26182 4.506 0.14 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.420 2.40 19014 3.636 -0.65 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.990 -0.64 11379 1.319 -50.42 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.310 -3.35 44531 0.359 -3.07(完) --整理 陈敏
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932