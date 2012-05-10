《香港报摘》--其他报纸重要消息5月10日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
* 明报:
--英国珠宝商Graff Diamonds现正作上市前推介,据接近承销团消息称,由于机构投资者反应热烈,为满足需求,Graff在港上市将极有可能弃用以往新股惯有的基础投资者.
--中油燃气(0603.HK)公司主席兼行政总裁许铁良表示,即使中国燃气(0384.HK)被收购,对公司亦没有影响,而中油燃气亦没有被收购的打算.
* 星岛日报:
--雨润食品集团(1068.HK)股价由去年至今已累跌逾六成.主席祝义材表示,对公司前景非常有信心,会加倍努力改善,惟却未有透露实际方法.
* 苹果日报
--雅居乐(3383.HK)公布,4月份录得合同销售额为21.2亿元人民币,按月微跌4%;累计今年首4个月公司合同销售额85.1亿元人民币,按年跌26%.
* 东方日报:
--永亨银行0302.HK周三(9日)推出15个月人民币定存,年利率高达2.85厘.创兴银行(1111.HK)财务及资金管理处总经理陈凯杰则料,高息情况仅短暂维持,相信市场上人民币定存利率已见顶.
--创维数码(0751.HK)公布,4月份的电视机销售总量上升4.27%至78万台,电视机销售总额亦上升18%;当中,LED液晶电视机及3D LED液晶电视机销售量,就比去年同期分别急增1.59倍及12.29倍.
* 文汇报
--森宝食品(1089.HK)集团财务总监兼公司秘书吴建新表示,现时集团产能为1,800万只鸡,目前新厂房产能为50%左右.他预计今年年底新厂房能完全达到设计产能,令集团全年产能增至5,400万只鸡.
* 大公报
--港府将于本周五(11日)公布今年首季本地生产总值数据.恒生(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"表示,尽管3月份的经济指标略有改善,但首季增长预料仍然疲弱,预计首季本地生产总值增长仅为1.4%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932