《香港报摘》--其他报纸重要消息5月10日

* 明报:

--英国珠宝商Graff Diamonds现正作上市前推介,据接近承销团消息称,由于机构投资者反应热烈,为满足需求,Graff在港上市将极有可能弃用以往新股惯有的基础投资者.

--中油燃气(0603.HK)公司主席兼行政总裁许铁良表示,即使中国燃气(0384.HK)被收购,对公司亦没有影响,而中油燃气亦没有被收购的打算.

* 星岛日报:

--雨润食品集团(1068.HK)股价由去年至今已累跌逾六成.主席祝义材表示,对公司前景非常有信心,会加倍努力改善,惟却未有透露实际方法.

* 苹果日报

--雅居乐(3383.HK)公布,4月份录得合同销售额为21.2亿元人民币,按月微跌4%;累计今年首4个月公司合同销售额85.1亿元人民币,按年跌26%.

* 东方日报:

--永亨银行0302.HK周三(9日)推出15个月人民币定存,年利率高达2.85厘.创兴银行(1111.HK)财务及资金管理处总经理陈凯杰则料,高息情况仅短暂维持,相信市场上人民币定存利率已见顶.

--创维数码(0751.HK)公布,4月份的电视机销售总量上升4.27%至78万台,电视机销售总额亦上升18%;当中,LED液晶电视机及3D LED液晶电视机销售量,就比去年同期分别急增1.59倍及12.29倍.

* 文汇报

--森宝食品(1089.HK)集团财务总监兼公司秘书吴建新表示,现时集团产能为1,800万只鸡,目前新厂房产能为50%左右.他预计今年年底新厂房能完全达到设计产能,令集团全年产能增至5,400万只鸡.

* 大公报

--港府将于本周五(11日)公布今年首季本地生产总值数据.恒生(0011.HK)最新一期"香港经济脉搏"表示,尽管3月份的经济指标略有改善,但首季增长预料仍然疲弱,预计首季本地生产总值增长仅为1.4%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]