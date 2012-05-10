〔香港个股〕YGM贸易股份暂停买卖--联交所

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透香港5月10日电---香港联交所表示,成衣批发和零售商--YGM贸易(0375.HK)周四暂停股份买卖,暂未获悉停牌原因.
YGM此前表示,公司正与进行破产管理的英国Aquascutum Ltd及其管理人订立独家协议,以磋商收购Aquascutum的业务及资产.该独家协议期于伦敦时间5月9日下午5时正结束.
停牌前,YGM周三收报19.48港元,过去一个月下跌近21%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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