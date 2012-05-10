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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:03 BJT

〔香港个股〕YGM贸易股份暂停买卖--联交所

路透香港5月10日电---香港联交所表示,成衣批发和零售商--YGM贸易(0375.HK)周四暂停股份买卖,暂未获悉停牌原因.

YGM此前表示,公司正与进行破产管理的英国Aquascutum Ltd及其管理人订立独家协议,以磋商收购Aquascutum的业务及资产.该独家协议期于伦敦时间5月9日下午5时正结束.

停牌前,YGM周三收报19.48港元,过去一个月下跌近21%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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