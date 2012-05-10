《香港重要政经日程》--5月10日-5月16日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月10日(周四)
-- 中芯国际(0981.HK)公布一季度业绩.
-- 名家国际(8108.HK)公布一季度业绩.
-- 首华财经网络(8123.HK)公布一季度业绩.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布一季度业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布一季度业绩.
--10:00 三一国际(0631.HK)在上海召开年度股东大会.
--10:00 奥普集团控股0477.HK召开年度股东大会.
--14:30 雅居乐地产(3383.HK)召开年度股东大会.
--11:00 中国奥园(3883.HK)召开特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月11日(周五)
-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.
-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布第一季度GDP.
--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.
--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.
--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.
--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.
5月12日(周六)
-- 东北虎药业(8197.HK)公布第一季度业绩.
5月13日(周日)
--14:00 天能动力(0819.HK)召开年度股东大会.
5月14日(周一)
-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.
-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.
--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.
--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.
--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.
5月15日(周二)
-- 中电控股(0002.HK)首次中期派息.
-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布3月物价和外贸数据.
--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.
--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.
--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.
*5月16日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.
--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.
--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.
--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.
--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932