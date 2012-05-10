〔港报财经评论〕汇丰前景,看三数据--经济日报5月10日

汇丰前景,看三数据 /林瑞芬

欧洲前途未卜,看淡的投资者乘机,恒指仍在反覆考验20,000关键支持.在中移动(0941.HK)及汇丰(0005.HK)逆市造好下,大市跌幅相对温和.港股连跌五日,恒指收报20,330,跌154点.国指收报10,356,跌169点,大市成交额551亿港元.观察国指弱势于恒指,昨率先失守4月低位,暂显看淡的投资者占上风.希腊政客要选票,就大开空头支票,提出推翻欧盟援助,让希腊人重过好日子,认真是政客累事,令欧债问题节外生枝.在民主的欧洲市场,化债毒还要夹杂政治因素,每一个阶段都有新变化及冲击,成大鳄赌场,小投资者防不胜防,投资策略主守,只能拿小注资金赌博.目前市场犹如临大台风将袭,资金走入避风港,见美国10年期债息下跌、美汇走强.连黄金都不是最安全港,价暴挫,明显是市场人士部署对欧债问题发展作紧最坏的打算.

美股近周都疲软,为准备QE2将在6月结束先行准备,记得去年QE1结束后股市就散,但被誉为”债券大王”的格罗斯及高盛首席经济师就不约而同都指,投资市场应准备联储局随时再推QE3,即加码购买债券来支撑美国疲弱的经济.美股都是暂时看住为有限度调整,标准普尔500指数而言,约1,300密集区或发挥支持作用.说回汇丰有佳绩,奈何碰着政客玩火,令欧债疑虑再燃,股价昨收报69.5港元,升0.65%.汇丰2012年第一季汇丰之实际基准除税前利润较2011年第一季升25%,达68亿美元.此乃由于环球银行及资本市场的利率交易与信贷业务收入增加带动,以及贷款减值准备大幅下降有关.分析集团业绩可以多角度,由区域性到业务性,但以分析员角度,最关键是抓着集团可否完成去年所提出的目标来落墨,若现实与预期有落差,目标下调,很多时就会被攻击.未来目标,汇丰主要提出是,一为保持12%-15%的股本回报率.二为在2013年之前,降低成本25-35亿美元,成交效益率达到48%-52%.三为保持目标派息比率为40%-60%.

从首季业绩显示,首先,集团若撇除债券工具按公允值所录得的亏损,股本回报率实际为11%,较去年底的10.9%略为回升.其次,自2012年初以来,集团已宣布11项有关出售或结束业务的交易.等同全职雇员人数由2011年第一季起已减少14,000名,而自去年年底以来则减少3,500名,减省成本计划进步理想.总计,今年首季集团持续节省3亿美元成本,而自去年5月以来,已节省了12亿美元的持续成本,以年率化计算节省达20亿美元,实际基准成本效益比率已由去年第一季的58.7%改善至今年首季的55.5%.在盈利回稳及成本改善下,维持派息比率平稳应不难.5月17日将为汇丰的策略日,高管指引将是各大券商重要参考,留意下周跟进.(012)

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中国移动,趁高止赚 /余少文

国企指数五连跌,除非日内公布的4月宏观经济数据高于市场预期,否则国指短期要下试10,000点.中国移动(0941.HK)近期虽是资金避难所,但其缺乏基本因素支持下,高追风险在增加,持货者宜推高止赚位.中国内地股市昨日急挫1.6%-2.2%不等,国企指数则跌169点或1.6%,收10,356点,连跌五日,成交额回升至138亿港元,只有6只主板H股逆市上升.而红筹指数四连跌及4,000点失守,昨日跌62点或1.6%,收3,948点,成交额增加至49亿港元,如非中移动逆市上升,跌幅会更大.至于期指低水情况跟上日相若,相信短期市况易跌难升,尤其国指2月高见11,916点后,到昨日低见10,310点,呈现一浪低于一浪走势,昨日也见近四个月来最低位.除非国指能重越250天线及企稳,否则短期或要下试10,000点,也是过去两个半月下跌的下跌平行通道底部所在,但相信国指再跌机会不大,除非外围告急,否则可守这水平一段时间.

而昨日令人出乎意料是市场两只巨无霸齐齐逆市上升,汇丰控股(0005.HK)升约0.7%,收69.50港元.中移动则升1.4%,收88.55港元.作为中移动看好的投资者对中移动近期升势有点忧虑,因为其缺乏基本因素支持上升,只是市场憧憬其4G业务而已.中移动今年首季盈利只有278亿元人民币,按其过去季度盈利跟全年盈利比较,首季盈利约占全年盈利约21%.以此作推算,中移动今年盈利约1,300亿元人民币,较去年增长约3%,即今年每股盈利约6.47元人民币,高于彭博综合证券商预测数字后的6.39元人民币.如以去年43%派息率计算,料中移动今年预测息率只有3.9厘,跟彭博预测的数字相若.

看好中移动是其回归概念和4G概念,但回归目前仍无期,而4G概念开始浮现,只是中国内地4G目前只有部分城市作商用试点,要全国推出,最快也要明年下半年,故现价可能偏高,最重要是其预测息率开始不吸引.如申银万国早前指出,中移动传统2G业务利润率受到3G业务压力,但中移动3G业务又受到对手的激烈竞争以及高端用户流走影响,展望4G发牌预计在2-3年,即4G遥远,令中移动发展前景添不确定性.(010)