〔港报财经评论〕争相贬值,利差交易降温--信报5月10日

争相贬值,利差交易降温 /习广思

希腊政治拉锯、业绩期过,美股调整加深,加上中国内地A股回落,港股未能摆脱弱势.恒指开市后走势反覆,最低曾见20,257点,收市报20,330点,下跌154点,失守250天线,大市成交551亿港元,沽空比率9.32%.看淡的投资者成功把20,300-20,399点之间的牛证重货区清除,再下一城将是20,000-20,099点,意味着恒指下一个支持位在20,000点水平.然而,昨天恒指依靠中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)支撑大局,大市有超过900只股份下跌,而且国企指数失守150天线,收报10,356点,低过4月初低位,形势不甚看好.外围山雨欲来,西班牙10年债息重上6厘,信贷违约掉期息差急升,皆因西班牙政府要求银行拨出额外350亿欧罗,作为贷款损失准备金.

另方面,希腊内阁难产,市场再度被事件主导,欧洲股市跌完再跌,10年期美债息跌至1.802厘,用期货价格走势看,10年美债价格再创新高.尽管昨天恒指跌幅有限,但整体大市重复周一市况,强势股和强势板块重挫,获利回吐涌现,濠赌股、航运股连日急挫,前者配合多间赌场季度业绩出货,亦见个别强势股份如腾讯(0700.HK)、联想(0992.HK)、统一(0220.HK)、Prada(1913.HK)回吐颇急,其中联想及Prada均失守150天线支持位,调整幅度加深.港股转弱,A股调整,但大市依然找到炒作点.周一提及过,汇控季度业绩靠”炒房”,但大行亦早讲明季节性,因第一季股债汇齐升,细看这个”炒房”盘数,赚钱是”外汇交易及利率相关”.说穿了,第一季股债齐升,美元疲弱,各家大行尽炒息差及利差交易(carry trade),但第二季还可以吗?

尽管认为香港4G未成气候,但中移动、和记(0215.HK)股价逆市上升,市场之虚之实,总在找理由支持买卖.以图论势,和记或有机会突破2月中或5月初的高位,但投资者不要忘记两间公司属高息一族,和记股息率就有4.7厘.不过,这两日环球市场一个重要变动应该是金价.欧洲起波澜,美汇指数回升,纽约期油率先破位跌穿100美元大关,整体商品指数由3月初至今回落7.3%,然后轮到黄金,金价跌穿1,600美元支持位.金价自2月底跌穿200天线后,好淡争持,事实上,金价跌穿200天线逾两个月,未像去年12月时急速重上200天线.目前金价的短线支持位是今年初低位,即约1,500美元水平,但长线而言,则难说矣.(B02)

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希腊未必拖累欧罗 /苏子

目前市场的炒作焦点落在希腊会否退出欧罗区.有大行的研究显示,希腊退出欧罗区的风险已达到75%,而且已有投资者预期,一旦希腊真的退出欧罗区,届时市场必定会炒作另一欧猪小国葡萄牙亦会退出欧罗区,故不少投资者目前均认为即使希腊真的退出欧罗区,欧罗汇价亦难望在坏消息出现后有较大规模的补仓买盘而大幅反弹,反而更可以顺势继续采取追沽的策略.不过,既然市场已预期希腊甚至葡萄牙会退出欧罗区,但为何欧罗兑美元在跌破1.30心理关口后,低位仅见1.2953便止跌回稳,破位后的跌幅连1%也没有,仍然有”好价”可以让广大的看淡者继续入市建立短仓?

按照常理,市场目前已见热炒希腊将会退出欧罗区,故对欧罗汇价的悲观市场情绪,早应该把欧罗兑美元明显推低至1.29关口以下才对,不大可能仍在1.2950水平以上激烈争持.即使希腊甚至葡萄牙真的退出欧罗区亦不是什么大件事,因两国所占欧罗区的经济总量少于5%,不致对欧罗造成灾难性的打击,市场反而可能因为不用再担心此两个欧猪小国,特别是极度麻烦的希腊的去留问题而出现正面的反应.目前欧罗兑美元仍然保持在大家熟悉的范围内上落,未见受到市场的悲观情绪影响而出现一泻如注的跌势,正正反映一些市场大户亦认同希腊退出欧罗区未必一定对欧罗兑美元可以构成逾500点子的单边市跌幅,故在欧罗兑美元略破1.30心理关口后已采取趁低吸纳的策略,使汇价得以在破位后不致出现凌厉的单边跌市.

欧罗兑美元处于1.2970水平,虽然已经跌破1.30心理关口了,但低位暂时仅见1.2959,仍未能成功跌破本周初所造的1.2953低位.若昨晚欧罗兑美元未能承接昨天亚洲市及欧洲市早段的弱势进一步破关而下,最后更可以显着升回1.30心理关口以上收市,小心汇价或在应跌不跌的情况下,将触发不少早前已建立短仓的看淡的投资者的平仓买盘入市,从而令汇价在本周余下时间显着反弹,并升回100天SMA阻力以上收市.目前欧罗兑美元的20天保历加通道的底部支持处于1.3010水平,昨天亚洲市及欧洲市早段汇价一直保持在此底部支持以下波动,故昨晚欧罗兑美元大可借助此恶劣技术走势顺势破关而下,从而令本周余下时间触发一个较为显着的单边跌市,使那些已建立欧罗兑美元短仓的投资者可以有一个快乐的周末.但若然昨晚收市时仍跌不下去并升回底部支持以上,今日已见保持在通道内上落,那便要提防汇价本周初的破位为假突破,后市汇价或在市场一片看淡声中,自20天保历加通道底部支持以下回升至通道顶部阻力以上.(B08)