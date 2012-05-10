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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:33 BJT

〔香港股市〕恒指微幅开低0.08%,中资金融股疲软

路透香港5月10日电---香港股市周四开跌,并可能连续第六日收低,受累于中资金融股跌势.中国稍后将公布4月贸易数据.

恒生指数.HSI开低0.08%,报20,313.97点.恒生国企指数.HSCE开低0.59%.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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