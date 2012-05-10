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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:33 BJT

〔离岸人民币〕德国国家开发银行发行10亿元两年期债券,票面息率2%--销售文件

路透香港5月10日电---据路透周四获得的销售文件,德国国家开发银行(Kreditanstalt für Wiederaufbau)发行10亿元两年期点心债券,票面息率为2%.

销售文件显示,该笔债券将在卢森堡上市.发行人评级为Aaa/AAA/AAA(穆迪/标普/惠誉).

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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