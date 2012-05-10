〔港报社评〕公屋租金难按机制"加到尽"--星岛日报5月10日

最低工资制度大幅提高基层工人入息,用来计算公屋住户负担能力的收入指数,随而水涨船高,在公屋租金可加可减机制下,埋下今年9月可以加租的伏线,成为新旧港府交接期间的敏感议题.港府统计公屋住户入息中位数,比两年前有双位数字的增幅,至于用来厘订公屋租金调整的住户收入指数,由于不计算向来不受加租影响的综援户收入,增幅很可能跑赢中位数,如果完全依照机制行事,9月可能加租达10%,即法例容许的最高加幅.正值基层人士抱怨,加薪受到通胀大幅蚕食之际,公屋租金如果加10%,在立法会参选各方摩拳擦掌之际,势必招来各大政党讨伐,为基层请命.

这几年港府不断透过一次性”派糖”来纾解民困,避免构成长期财政负担,民望却仍难逃低迷,还被批评为缺乏对改善市民生活的长远承担.公屋免租这粒糖,市民已经习以为常,而且日后停止免租时,就会产生变相加租的效果.如果要采纳对基层长远承诺的新思维,可能就要考虑索性乾脆大手调低加幅.

一次性免租难满足诉求.对要求大削加幅的人来说,房委会财政状况仍能应付,尤其出售大部分商场及停车场予领汇房地产信托基金后,坐拥巨资,日后复建居屋,又可以从卖楼收入来补贴公屋开支.亲基层的港府上场,加上踏入立法会选举年之夏,公屋不易按机制加租,利益团体甚至未必愿意接受一贯的租金宽免作为妥协安排.靠逐年回馈保持公共财政弹性的做法,很有可能受到严峻的挑战.