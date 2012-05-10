〔港报社评〕两电已成垄断巨兽,新港府要以新思维对应--明报5月10日

中电主席米高嘉道理事先张扬,未来3年中电电费会增加40%,市民认为不能接受,但是按政府与中电达成的利润管制协议和燃料涨价,中电确实可以大幅加价,港府对于嘉道理的警告,回应时顾左右而言他,并未触及问题核心.市民为了健康需要和保护环境,愿意付出较多电费,不过,这个取态与中电大幅度加电费是两回事,因为涉及合理与否的问题;港府应公开两电利润管制协议,让市民判断付出更多电费是否物有所值.新一届政府则应以新思维处理两电事务,确保市民利益得到优先考虑,而非任由垄断企业鱼肉.

政府须澄清两疑点,中电被迫买贵气?减排设施恰当吗?中电逐步增加天然气发电,燃料成本增加,这是预期之内,不过,米高嘉道理在中电最新年报中,提到2008年8月政府与国家能源局就本港未来能源供应签订备忘录,选择中国为长期供气来源,他说这个选择,削弱了香港在国际市场直接入口价格具竞争力天然气供应的选择.

港府除了公开管制协议,让社会有识之士及市民判断缴付高昂电费是否物有所值之外,新一届政府应以新思维处理两电事务,列作专案处理——因为新政府上台,便要面对2013年的管制协议中期检讨,既然2008至2013的首个5年计划米已成炊,便要把目光放在其后的5年发展计划,切勿再让两电为求谷大固定资产而胡乱投资;新一届政府更要为2018年新管制协议的谈判尽早作好准备,尤其需要组织精锐团队与两电谈判,改变过去”商强官弱”的格局,扭转两电予取予携、市民任人鱼肉的困局.(A04)