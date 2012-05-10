〔港报社评〕书商理亏在先港府理应介入--文汇报5月10日

两大教科书商会昨与教育局局长孙明扬就课本分拆及教师用书定价问题会面,但谈判破裂,商会成员随即转到申诉专员公署投诉教育局行政失当.孙明扬反驳指,书商不合理地调高教师用书定价,间接向港府索取资源”埋单”,做法不能接受.分拆课本原意是降低教科书价格,但最终却导致教师用书定价大幅提高,变相以公帑补贴书商,做法明显与原来协议相违.书商本身理亏在先,现在竟向申诉专员公署投诉教育局”朝令夕改”,是恶人先告状的做法.港府应以今次事件作为主导出版教科书的契机,积极介入教科书的出版市场.现时香港有教育学院,多所大学也都设有教育系,港府应利用香港大学及教育局自身的资源优势,通过向学界招标编写教科书,或自身印制教材等方式,主导教科书市场,出版既符合香港教育要求,又价廉物美的教科书.

教科书分拆一事拖拉四年,教育局想方设法最终也难以降低书价,一方面是因为香港700万人口的弹丸之地,但教科书出版社却有十多个,令出版成本高昂;另一方面,虽然市场规模小,但市场却被几间大型出版社垄断,令书价居高不下.书商和港府的矛盾,在教科书市场扭曲下形成死结,单靠谈判难以破解僵局.现时教育局和书商谈判不果,最忧心的是学校和家长.学期即将完结,学校已开始着手制定新学期用书书目,家长更担心子女能否买到所需用书,希望及早准备.教育局应继续与书商协商解决办法,而书商也应顾及市民利益,及早公布书单让市民可作准备.(A06)