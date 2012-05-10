〔港报社评〕中菲交锋虽危,南海应无战事--信报5月10日

中菲两国就黄岩岛的主权争端,近日形势加速变化.据日本自卫队前天发出的消息,指发现中国海军舰艇编队进入太平洋水域,未知是否与黄岩岛对峙事件相关;加上菲律宾国内反华情绪高涨,侨民组织号召发动大规模示威,不仅令中菲紧张关系恶化,更令南海笼罩一片浓烈冲突气氛.

照目前形势观察,中方始终不想动武,菲律宾则缺乏与中国对撼的军事力量,如果没有美国支持战斗,实在看不到菲律宾有作战的持久军力和行动意志.如今美国总统选战临近,美国若卷入亚洲的战事漩涡,奥巴马等于把总统宝座拱手送给共和党.因此,中菲在黄岩岛的主权争端,”剑拔弩张”的局面可望逐步缓和.本月初,中美第四轮战略与经济对话结束后,中国国防部长梁光烈随即启程访美,从双方两次接触的结果看,中美关系并无加深矛盾冲突的新投入因素.

从事态演变看,中菲在黄岩岛的交锋虽然激烈,但战事爆发的条件显然并不充分.昨天,在中菲关系仍现紧张之际,中国首座自行设计的深水钻井平台”海洋石油981”,正式在南海荔湾区域开钻,探入1,500米深地层.基于开钻地点在中国海洋专属经济区内,没有主权之争,故不应对目前南海争端”火上加油”.如今中国有能力进行深海油气勘探开发,不仅可自主探取资源,在应对南海争端上,也可以为强化”搁置争议、共同开发”解决争端的主张,提供外交政策更多的主动性和灵活性.事实上,战争绝非解决主权纷争的理性选择.(A02)