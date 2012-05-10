〔港报社评〕欧盟部署踢走希腊,震荡难免--经济日报5月10日

希腊政局动荡,加深市场对欧债危机忧虑,欧股、欧元连跌2天.市场担心希腊被踢出欧元区,将引发金融震荡,其实欧盟早有踢走希腊之心,近半年便积极加建防风措施,故希腊被踢出虽可期,但冲击未必如去年底般剧烈.对希腊不耐烦,欧盟已建防火墙.希腊危机于周日大选后急速扩散,第一轮组阁极速宣告失败,其余两轮机会亦渺茫,下月势重新大选.

欧盟态度强硬,与希腊摊牌,原因有三.其一,欧盟对希腊已极不耐烦.欧盟从希腊国会选举中确认,希腊人民短视,不愿忍受紧缩政策短痛,欧盟纵如过去2年般推多项救助方案,希腊人民若无诚意自救,终难奏效,欧盟对希腊已失信心及信任.其二,欧盟已下决心踢希腊出欧元区,以减希腊出局对市场冲击.其三,欧盟对希腊出局引发骨牌效应顾虑大减.欧盟过去未踢走希腊,因担心骨牌效应推倒其他欧猪国,但现时形势不同,西班牙等欧猪国削赤态度远较希腊积极,纵现危机,欧盟势出招援救,市场亦相信还有得救.

欧盟已做好不少防风措施,为放弃希腊作准备,故相信希腊这两个月纵逃过出局命运,只要其新政府未尽力执行紧缩措施,只怕年底将遭踢走.洞悉欧盟决心,炒家借势兴风雨.国际炒家洞悉欧盟有踢走希腊的决心,希腊退出欧元区虽未必引发金融海啸,但届时人心虚怯,金融震荡难免,可藉机混水摸鱼,赚取暴利.故今次欧债危机冲击虽较去年底小,但炒家借势兴风雨下,环球金融市场仍震荡不轻.