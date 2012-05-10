香港已公布经济指标--2012/5/10

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +4.7 +4.4 2012年3月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.2 +4.8 2012年3月 零售值 +17.3 +15.6 +26.2 2012年3月 零售量 +13.4 +10.1 +20.2 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年1-3月 11年12月-12年2月 11年11-1月 3.4% 3.4% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年3月 贸易赤字/盈余 -43.875 -45.786 -40.083 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。