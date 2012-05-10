〔香港热股〕思捷早盘大涨,北美意外录得回拨有助今年获利

路透香港5月10日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四早盘大涨.此前公司公告剥离北美业务意外获得7亿港元回拨,有助于今年获利,股价一度升至近一周来高点.

本地时间上午11:29时,思捷逆市大涨6.13%至14.88港元,稍早一度劲升逾8%至15.20港元,为上周五15.60港元以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.95%.

分析师指出,思捷三季度的欧洲同店销售也恢复正增长,反映出公司转型计划仍持续带来正面效应.然而,欧洲情况仍不明朗,以及预计公司仍会加大开支以促进转型,分析师多审慎看待获利持续性.

"这份报告令人惊喜的地方,是北美业务关闭获得回拨,但这是一次性的."大华继显分析师何建德说,"欧洲的话,则是继续改善中."

他表示,由于该笔7亿港元回拨,调高今年获利预估86%,但2013及2014年获利预估不变.

思捷昨日收盘后公告,截至今年3月底为止的九个月营业额按年下跌7.2%,至239.97亿港元.但三季度在欧洲的零售可比较店铺销售额则回复正增长2.8%.[ID:nSH0104415]

该公司表示,关闭北美洲零售业务的计划已完成.由于与业主及各方--包括约1,600名雇员取得有利的庭外和解,该公司最终把关闭成本敲定于早前拨备范围内及在预计的时限内完成.

在前三季度,欧洲销售额占总集团的78.6%,亚太区则是17.8%,北美洲为3.6%.

星展银行则在报告中称,尽管转型合乎预期,但下半年预料仍有相关推广开支以及近期欧元疲弱,预料下半年盈利率仍相对疲软.该行维持"持有"评级,目标价15.4港元不变.

在其他平价时尚品牌如瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等激烈竞争下,思捷去年9月称将执行转型计划.今年2月公布展开"转型"后缴出的第一份成绩单--中期净利远优于市场预期,令该股单日大涨逾25%,创下14年来单日最大涨幅.[ID:nSH0097867](完)

浏览思捷环球其他新闻,请点选[0330.HK-CMN]