〔中国公开市场〕央行以公开招标方式进行逆回购将成常态操作--权威人士

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透上海5月10日电---一位接近政策制定层的相关人士周四对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.
该人士表示,随着外汇占款这一外源性的流动性创造渠道已越来越窄,货币政策操作手段已发生重大的变化.发行近十年的央票将淡出公开市场操作,央票规模也因此越来越小;而逆回购及正回购将根据实际情况轮番上阵;同时,存款准备金率则会在保持市场流动性结构性短缺的前提下,适时调整.
"流动性环境已发生重大变化,无论是分析人士,还是市场的参与者,都需尽快适应因此而改变的货币政策操作变化."上述人士称.
该人士还指出,央行已进一步明确将秉承公开、透明的原则,以公开招标的方式进行回购业务的操作,以引领市场做出合理的预期.
"根据目前经济发展需求和流动性的状况,逆回购将是未来一段时期的主要操作方式."他并称.
今年1月6日,中国央行逾10年来首次宣布将以公开招标方式进行逆回购操作,主动投放基础货币.周四,央行则在本年度内第四次以公开招标的方式进行了逆回购.
此前,逆回购则常常在重大节假日前,以定向方式悄悄出现.因此,市场目前对央行操作方式的改变,仍在适应中.
一位来自深圳的交易人士就表达了困惑.他称,"真不习惯,央行现在变成最大的做市商了,一会儿正回购,一会儿逆回购,利率上下飘乎的也很厉害."
不过,他也表示,如果央行逆回购的公开招标再持续一段时间,市场在适应后将找到合适的利率期间.
路透此前的分析文章也指出,央行公开市场对逆回购操作工具的运用,正在从对银行体系流动性救急式供给思想,朝着未雨绸缪的流动性主动管理思想转变.[ID:nSB1526806](完)
--发稿 路透中文新闻部
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。