〔中国公开市场〕央行以公开招标方式进行逆回购将成常态操作--权威人士

路透上海5月10日电---一位接近政策制定层的相关人士周四对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.

该人士表示,随着外汇占款这一外源性的流动性创造渠道已越来越窄,货币政策操作手段已发生重大的变化.发行近十年的央票将淡出公开市场操作,央票规模也因此越来越小;而逆回购及正回购将根据实际情况轮番上阵;同时,存款准备金率则会在保持市场流动性结构性短缺的前提下,适时调整.

"流动性环境已发生重大变化,无论是分析人士,还是市场的参与者,都需尽快适应因此而改变的货币政策操作变化."上述人士称.

该人士还指出,央行已进一步明确将秉承公开、透明的原则,以公开招标的方式进行回购业务的操作,以引领市场做出合理的预期.

"根据目前经济发展需求和流动性的状况,逆回购将是未来一段时期的主要操作方式."他并称.

今年1月6日,中国央行逾10年来首次宣布将以公开招标方式进行逆回购操作,主动投放基础货币.周四,央行则在本年度内第四次以公开招标的方式进行了逆回购.

此前,逆回购则常常在重大节假日前,以定向方式悄悄出现.因此,市场目前对央行操作方式的改变,仍在适应中.

一位来自深圳的交易人士就表达了困惑.他称,"真不习惯,央行现在变成最大的做市商了,一会儿正回购,一会儿逆回购,利率上下飘乎的也很厉害."

不过,他也表示,如果央行逆回购的公开招标再持续一段时间,市场在适应后将找到合适的利率期间.

路透此前的分析文章也指出,央行公开市场对逆回购操作工具的运用,正在从对银行体系流动性救急式供给思想,朝着未雨绸缪的流动性主动管理思想转变.[ID:nSB1526806](完)