〔香港个股〕北控集团周三增持中国燃气股份至12.827%,涉资约1,727万港元

路透香港5月10日电---据香港证监会资料显示,北控集团周三(9日)增持中国燃气(0384.HK)股份至12.827%,涉资约1,727万港元.

资料显示,北控集团按每股3.93-4.00港元,购入中国燃气436.4万股股份.经过连日增持后,北控集团现时持有中国燃气约5.62亿股股份.

北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.

中国燃气周四早盘跌1.5%,报3.95港元.

近日,中国燃气的两大主要股东--英国富地石油FOOI.L与北控集团争相吸纳中国燃气的股份,外界视之为阻挡中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团收购中国燃气的举动,因后者的出价为低于市价的每股3.5港元.

目前,富地石油持有中国燃气17.32%的股份,仍然是最大股东.(完)

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