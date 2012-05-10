〔香港个股〕北控集团周三增持中国燃气股份至12.827%,涉资约1,727万港元

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透香港5月10日电---据香港证监会资料显示,北控集团周三(9日)增持中国燃气(0384.HK)股份至12.827%,涉资约1,727万港元.
资料显示,北控集团按每股3.93-4.00港元,购入中国燃气436.4万股股份.经过连日增持后,北控集团现时持有中国燃气约5.62亿股股份.
北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.
中国燃气周四早盘跌1.5%,报3.95港元.
近日,中国燃气的两大主要股东--英国富地石油FOOI.L与北控集团争相吸纳中国燃气的股份,外界视之为阻挡中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)财团收购中国燃气的举动,因后者的出价为低于市价的每股3.5港元.
目前,富地石油持有中国燃气17.32%的股份,仍然是最大股东.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。