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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:20 BJT

〔香港股市〕恒生指数下滑0.5%,连续第六个交易日收跌

路透香港5月10日电---香港股市周四连续第六个交易日下跌,因中国4月贸易数据逊于预期,当月进口增幅微小,加剧对中国内需的实际放缓幅度要大得多的担忧.

恒生指数.HSI收盘跌0.51%,至20,227.28点.恒生国企指数.HSCE跌0.65%,报10,289.81点.

内地股市沪深300指数.CSI300收低0.01%,报2,657.21点.

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