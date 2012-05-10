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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 17:06 BJT

〔香港个股〕吉利汽车4月汽车销量按年增长4.8%,至36,582辆

路透香港5月10日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周四公布,2012年4月份的汽车销售量为36,582辆,按年升4.8%,按月则减少11.4%.

公司并称,1-4月总销量为155,078部,较去年同期增长1.6%,并达致今年全年销量目标46万部的33.7%.

吉利股价今日收盘大涨6.93%至2.93港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.51%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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