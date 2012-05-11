《香港报摘》--其他报纸重要消息5月11日

* 明报:

--于周四(10日)停牌的山西焦煤企业--楼东俊安(0988.HK)公布,首席执行官柳宇应香港廉政公署要求协助调查,事件与公司无关,公司亦运作如常.柳宇则坚称廉署的调查全无根据,他将全面配合并就此事积极辩护.

* 星岛日报:

--太古地产(1972.HK)预期本港楼价在未来2-3年,会踏入稳定期.该公司行政总裁郭鹏表示,近期住宅交投量下跌,反映政府近年推出的措施已见成效.公司主席白纪图更表明在香港投资会继续,不会减少.

--澳博(0880.HK)行政总裁苏树辉表示,旗下路氹新项目已递交图则予澳门立法会审批,现正研究内部设计,希望能尽快与政府完成补地价的商讨,希望该项目于年内可落实,惟暂无具体时间表,初步投资额约200亿港元,毋须作特别融资.

* 苹果日报

--消息指,政府将推出第二批"通胀挂钩政府债券".联席安排行汇丰及中银香港(2388.HK)今天将与20间分销行举行会议,暂定销售日期为6月5日至13日,惟不排除会再作修定.

* 东方日报:

--香港交易所(0388.HK)周四(10日)宣布收紧沽空活动,规定可沽空股份市值要求,由10亿港元增两倍至30亿港元,过去12个月成交总额与市值的百分比,由40%调高至50%,令可沽空股份数目由646只减至564只,例将于7月3日起生效.

--中国建筑国际(3311.HK)公布今年首四个月经营情况,累计新签合约额107.7亿港元,同比增长7.1%,相当于完成今年全年目标的32.6%.

* 文汇报

--中骏置业(1966.HK)公布,今年首四个月合约销售不足去年的50%.董事局主席黄朝阳表示,目前楼市气氛已较去年底改善,相信随着政府继续适度放松调控,扶助刚性需求置业,下半年销售可以改善;又指公司今年会预留约15-20亿元人民币作收购.

--合和公路基建(0737.HK)公布,与中银香港签署一份总值16亿元人民币的贷款协议,部分金额将用作偿还于今年到期的13.6亿元人民币债券.

* 大公报

--总投资额290亿港元的新界马铁大围站上盖发展项目,今天截止递交发展意向书.除了新地(0016.HK)率先表态独资发展外,新世界(0017.HK)及会德丰(0020.HK)亦不排除再度合作上阵.

--雅居乐(3383.HK)副总经理卫静心表示,上半年销售一般占全年销售额的40%,相信上半年可完成该比例的合约销售额,又指下半年预计有多达10个新楼盘待推,有信心完成全年销售面积目标310万平方米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

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