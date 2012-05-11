《香港重要政经日程》--5月11日-5月17日

=====================今日香港主要政经消息==========================
5月11日(周五)
-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.
-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布第一季度GDP.
--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.
--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.
--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.
--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月12日(周六)
-- 东北虎药业(8197.HK)公布第一季度业绩.
5月13日(周日)
--14:00 天能动力(0819.HK)召开年度股东大会.
5月14日(周一)
-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.
-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.
--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.
--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.
--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.
5月15日(周二)
-- 中电控股(0002.HK)首次中期派息.
-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布3月物价和外贸数据.
--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.
--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.
--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.
5月16日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.
--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.
--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.
--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.
--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.
*5月17日(周四)
-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2-4月失业率数据.
--10:30 味千(中国)召开年度股东大会.
--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.
--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.
--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.
--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏