〔港报财经评论〕坏消息敏感症发作--信报5月11日

坏消息敏感症发作 /习广思

港股欲弹无力,外围股汇债及商品虽有跌稳迹象,但中国内地出口数据逊于预期,港股坏消息敏感症发作,大市近700只股份下跌.恒指六连跌,开市后一度上升45点,后因中国内地出数据而倒跌,收报20,227点,下跌103点,全日成交额525亿港元,沽空比率9.85%.恒指最低见20,091点,反映20,000点短期有一定支持力度,阴谋论牛熊的话,近几日趁跌市入货博反弹资金增加,20,000-20,099点刚好是第一个牛证重货区.美债孳息回升,欧罗及欧股回稳,短期或有反弹,但目前市场对宏观经济的risk-off情绪升温.更重要的是,carry trade拆仓不利短期资金流,即使指数有所反弹,亦不宜过分乐观.

市场博弈,要沽当然是选择直截了当的板块,出口增长数据远低于预期,航空、航运板块急挫.其实,看淡的投资者出击有理据配合,事半功倍而已.油价回落本应有利航空航运,而且多家集装箱航运公司自5月起再提高运价,据闻部分热门航线加价幅度近30%之高,这些因素均不敌一项出口数据.市场解读是,航运公司如此加价,加价空间近乎见顶.换句话说,炒航运股加价也可能到此为止.且看曾经强势的多只航运股,除了胜狮(0716.HK)外,东方海外(0316.HK)、中海集运(2866.HK)连跌多日后出现超卖,其余航运股全面转弱.如此配合成交的抛售,大抵是基金均已经撤退.无疑指数跌势已见缓和,亦可以一些跌过龙股票出现反弹,但此际日子均只能短视,持股既想博反弹,又想持有得安心.

投资者可留意到部分股票无力再守,联塑(2128.HK)、重农行(3618.HK)、玖纸(2689.HK)、铁钛(0893.HK)、敏华(1999.HK)均见急挫,可想而知,一旦被基金舍弃,跌势只会加剧.反之,高息股、电讯股及公用股或会叫投资者安心持有,昨天市况可见,中资电讯股走势较稳,中移动(0941.HK)再支撑大局,公用股则成为资金暂时避风港,部分较可取的高息股亦成为基金可攻可守的目标.收市后恒指季度检讨结果公布,金沙(1928.HK)狼来了,几度揣测染蓝不果后,终在没有太多预期下入选.新华人寿(1336.HK)加入国指,中铁建(1186.HK)被剔除.华润燃气(1193.HK)加入红筹指数,中国重汽(3808.HK)被剔除.(B02)

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欧资避险流向英镑 /苏子

虽然英国经济表现不济,但英镑汇价却表现异常强势,英镑兑美元未有因近日美元转强而回落至1.60心理关口以下波动.导致英镑汇价表现强势的原因,则与不少欧罗区内的避险资金在近期欧债危机重燃下,纷纷抛售欧罗改持英镑有关,并因此令欧罗兑英镑显着下挫.昨天欧洲市欧罗兑英镑已见触及0.80心理关口,已经失守去年6月的0.8023低位.目前0.80心理关口正面临严峻考验,且已岌岌可危,汇价在昨晚进一步破关而下的可能性不容抹煞.如欧罗兑英镑昨晚可以顺利下破0.80心理关口,后市料会朝着2008年11月的0.7836低位迈进.不过,始终0.80心理关口是一个”大位”,相信一些有心人定会力守此心理关口,使汇价不致如此容易便失守此”大位”.

因此,若昨晚欧罗兑英镑只是微破0.80心理关口便可迅即止跌回稳,到最后收市时更显着升回去年6月的0.8023低位以上,与此同时欧罗兑美元亦见明显升回1.2970的重要即市阻力位以上波动,那便要提防近日饱受严峻沽压的欧罗汇价或随时在市场一片看淡声中止跌回升,且其回升将触发不少补仓买盘入市,从而令欧罗汇价可以一洗颓风,不致在本周出现近全周低位收市的恶劣技术走势,并有利汇价下周进一步向上反弹.本周早段欧罗兑美元曾裂口下破1.30心理关口,并在触及1.2953低位后强力反弹到1.30关口以上,然而汇价升至1.3030-1.3065区域已见庞大阻力,尚差少许才能完全补回上周五的1.3085收市裂口.

欧罗兑美元乏力完全补回裂口后便再次遭到大量看淡的投资者狙击,并且在1.30心理关口以下收市,然而汇价却未能在1.30心理关口以下收市后出现更猛烈的抛售压力,即使前晚能够成功跌破本周初的1.2953低位,但破位后只是多跌少许至1.2909便再次止跌,跌幅竟然连50点子也没有.不要忘记,目前市场差不多一面倒看淡欧罗汇价,故欧罗兑美元失守本周初的1.2953低位后,多跌50点子至1.29关口以下亦属合情合理,目前欧罗兑美元这种应跌不跌的古怪现象,再配合欧罗兑英镑已跌至0.80心理关口这个”大位”,相信欧罗汇价近日的大弱势有可能已到了尾声,市场或会出现屠杀欧罗淡仓的局面.至于英镑兑美元,料欧罗汇价若如预期般大幅反弹,其走势相信更加对持有短仓的看淡的投资者不利,看淡的投资者届时更要小心英镑汇价将与欧罗汇价双双走高.料欧罗兑英镑的表现可以转弱为强,升回0.81关口以上波动.至于英镑兑美元则尾随欧罗兑美元的升势,后市可以突破上月30日的1.6301高位,随后朝着去年8月的1.6618高位迈进.(B09)