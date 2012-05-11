〔港报财经评论〕期指大低水,投资者勿慌--经济日报5月11日

期指大低水,投资者勿慌 /林瑞芬

看淡的投资者借中国内地4月贸易数据差再开刀,港股继续碌,恒指连跌六日,昨跌103点,低见20,092,收报20,227,大市成交额525亿港元.5月期指低水进一步拉阔至304点,偏低待修正.港股连跌六日,恒指跌1,082点,小投资者信邪又赖”丁蟹效应”.从牌面而言,单观察期指及国指已先后失守4月低位,估恒指失守4月低位20,036可能性极高.加上,期指昨低水幅度扩大,显示看淡的投资者占上风,追沽积极,大有不知何时止跌之感.在此想探讨一下,期指低水幅度扩大,也不能简单落论港股短期必大崩市.

由于5、6月包括多间蓝筹除净因素,加上息率低企等因素,期指低水属正常.按计算,5、6月期指公平价值约为低水173点及389点.附表所见,昨日突然拉阔,偏离合理值幅度增加.偏离可以有多个可能部署,一是期指淡户真的加强攻力.二是制造恐慌,诱敌跟沽过夜.三是相关对冲盘部署等.当知期指低水不能单纯指为看淡部署,低于合理值也不能单纯看淡,太多可能性.现时要留意的是,期指低于合理值幅度的异常之后,会有甚么可能发展.一般而言,相信市场有效修正,异常偏高或偏低通常会短期修正,如依目前为偏低合理值幅度扩阔而言,可以恒指不变,期指回升.或是恒指下回,期指不变.或恒指跌幅多于期指等.

欧元区成员国已商定,周四向希腊发放42亿欧元救助款,其余10亿欧元最早于6月份发放,以此敦促该国迅速组成支持希腊不退出欧元区的联合政府.西班牙对银行业救援亦有进展,观察欧洲市况跌势略为回顺.中国内地进出口弱,但又冲不散中国内地股市,上证综合指数升1.64点至2410.再观乎蓝筹中,地产股如长实(0001.HK)、新世界发展(0017.HK)及信置(0083.HK)股价昨逆市先回稳,有感期指低水突大增有点不合理,毕竟恒指已连挫六日.除非欧、美股市周四大跌,猜测恒指在跌市6日后的期指大低水最终是以向好修正为先,期指低水收窄.若是如此,恒指在短线于20,036或略失之后呈技术性反弹,但估计20,500阻力前停.相反,若猜测失准,恒指直落20,036全无反弹能力,那反覆下试支持位,将可能会是恒指自11月低位17,613回升至今年2月高位21,760升浪的0.5倍下调位.如失守,则以19,200作参考.暂时看,港股是有秩序的调整.(012)

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进出口数据差,政策憧憬微调 /余少文

利淡消息困扰大市,中国内地4月进出口贸易数据远差预期,累及国企指数再度六连跌,若然日内公布的其他4月宏观数据也未如人意,不排除中国要加快微调步伐来刺激经济,故大市愈跌,吸引力愈大.国企指数昨日跌66点或0.7%,收10,289点,连跌六个交易日,成交额133亿港元,逆市上升的主板H股回升至25%,航运股表现最差,是跌幅最大的H股.而红筹指数则逆市升0.3点,收3,948点,成交额46亿港元,科技股和内房股逆市上升支撑住指数,当中中国移动(0941.HK)逆市创1年高位,惟全日高开低收,高位风险未见减退.近日不时提及的国指期指,昨日在股票市场收市后被质低,令低水进一步扩大,5月期指和6月期指分别低水134点和356点,即使扣除当月的公平价值分别为负65点和负308点,仍然低水69点和48点,实际低水情况扩大.上周指出,由于除息造成”大低水”现象,容易被大户作为掩护造淡,尤其中国内地经济数据未见理想,令后市更加不明朗.

海关总署昨日公布,4月份进出口贸易数据,出口贸易1,633亿美元,同比增长4.9%.进口贸易1,448亿美元,同比增长0.3%,由于出口多于进口也令贸易顺差扩阔至184亿美元.惟市场原预期出口和进口增长8.5%和10.9%,实际数据远差于预期,也是过去三个月来最差的月份,故令中国远洋(1919.HK)、中海集运(2866.HK)、广州广船(0317.HK)等跌幅超过5%,中远太平洋(1199.HK)和中海发展(1138.HK)也跌1.5%.由于中国一直希望透过扩大内需来刺激经济增长,但4月数字却显示外围经济不景导致需求下滑,令出口增长放缓,惟数字亦反映中国内地需求不振而令进口数字增速急降,似乎中国希望以内需刺激经济的如意算盘未能打响,难怪中国早前预期今年进出口贸易增长目标为10%左右.只是中国打压楼市未手软,以及证监会出口术也未能支撑股市,在财富未能增值下,居民购买力减弱在所难免.

虽然人民银行近期在公开市场透过正回购和逆回购,轮流交替来控制流动性,如昨日进行240亿元人民币逆回购操作,市场都相信人行已延后下调存款准备金率的步伐.但认为,资金确实流走,日前引用人民银行外汇数据时已指出,加上中国内地经济未有起色,要刺激市民消费难度大,除非今日公布的CPI、PPI、固定资产投资等都好过预期,否则要有心理准备经济下滑未见底.(010)