《离岸人民币综述》供求关系及风险偏好变化料推升点心债收益率

记者 陈敏

路透香港5月11日电---不断增加的点心债券供应、紧缩的离岸资金池,以及投资者风险偏好抬头,正重塑离岸债券市场的发展动态,令失去人民币单边升值光环后的点心债收益率面临更多上升压力.

国家发改委在本周二正式出台了境内非金融机构赴港发行人民币债券的通知,将这类企业的发债流程正式化和透明化,料将吸引更多企业进入市场,令未来的发行量更为充裕.

从发改委"募集资金投向应主要用于固定资产投资项目"等各条要求来看,国企或许会成为首阶段的主力,有望提升单个债券的规模.

宝钢集团是最早获准发行点心债的内地企业,一共发行65亿元人民币.此后,又有包括五矿、大唐、华能和广东核电四家国企获批共185亿元额度,规模明显高于目前市场上的一般债券.

另一方面,鉴于欧洲债务危机和政局动荡不安,美国经济复苏也长路漫漫,投资者的避险需求增加,希望获得更高收益率以弥补汇率风险.

"最近投资者的避险偏好增加,比较关心发行人的质素."巴克莱资本固定收益分析师王菊称,"相较于政府债券,我们建议买入政策性银行点心债及有选择性地买入公司债."

渣打银行在报告中指出,投资级别的离岸人民币债券收益率一直较内地为低,而高收益债券部分则高于内地,这种趋势在今年会一直持续下去.

"因为宏观气氛尚未显着改善,我们继续建议投资者买入A评级和较强BBB评级公司债券."报告称.

今年香港人民币债券市场开局良好,根据汤森路透的统计,首四个月累计发行债券486.8亿元人民币,较去年同期上涨近50%.但与此同时,香港人民币存款则较去年11月的高峰时缩水近12%.

汇丰衡量点心债券收益率的指数HSBCBOND5自3月以来一路上涨,由当时的3.9%升至目前约4.3%水平.

本周图表

香港跨境贸易人民币结算情况: link.reuters.com/weg28s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 18,877.9 59

2. 渣打 8,267.5 27

3. 中国银行 6,807.3 5

4. 德意志银行 3,308.9 13

5. 巴克莱资本 3,183.0 5

**本周市场动态**

--中国国家发改委发布通知称,具有良好公司治理机制、资信情况良好和具有较强盈利能力的境内非金融机构可赴港发行人民币债券,募集资金投向应主要用于固定资产投资项目,并符合国家宏观调控政策、产业政策、利用外资和境外投资政策以及固定资产投资管理规定.

--伊朗驻阿联酋大使Mohammed Reza Fayyaz周二表示,伊朗正接受供应给中国的原油部份以人民币支付,伊朗并以人民币结算从中国进口的部分商品和服务.

--台湾央行首度公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,3月底达114.73亿人民币,较上月增加23.4%.至3月底为止,已开业营运的OBU共62家,其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

--德国国家开发银行(KfW)[KFW.UL]发行10亿元两年期点心债券,票面息率为2%.发行人评级为Aaa/AAA/AAA(穆迪/标普/惠誉).此前已经发行过点心债的公司包括大众汽车(VOWG_p.DE)和化学品公司朗盛(LXSG.DE)等.

--中国证监会基金监管部主任王林表示,华夏、嘉实、易方达、南方四家已正式向香港证监会递交RQFII-ETF申请.本次RQFII的500亿元投资额度将不单独批给各试点机构,而由经香港证监会批准发行的RQFII-ETF产品共同使用.(完)

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