〔香港数据〕首季GDP按年小幅增长0.4%,但全年预估维持不变

路透香港5月11日电--香港政府周五公布,2012年一季度本地生产总值(GDP)按年增长0.4%,按季增长亦为0.4%;政府表示,尽管首季表现欠佳,但因近期出口订单改善,出口可望年内见底回升,料全年GDP仍可达先前增长1-3%的预估.

政府同时公布,首季度基本消费物价通胀率回落至5.9%,去年第四季为6.4%,全球食品及商品价格和内地通胀回落,进口通胀压力已有所缓和,而本地租金升幅亦见收窄.

政府在新闻稿指出,香港经济料会在未来数季逐步重拾动力,访港旅游业持续蓬勃,基建开支进一步增长,亦会继续支持本地经济.只要欧元区债务情况不出现重大逆转,香港经济料可达成"财政预算案"公布的预测.

香港财政司长曾俊华2月时称,欧美经济前景欠佳,香港今年上半年出口表现不容乐观,预测2012年本地经济成长步伐将大幅放缓至1-3%,远低于去年的增速5%;今年整体通胀率则预计为3.5%.[ID:nSH0095085]

此外,全球经济放缓,令输入通胀及本地成本压力将逐步减退,通胀未来数季将进一步回落,因此亦维持全年预估不变.(完)

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