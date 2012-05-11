版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 16:31 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌1.3%,创八个月以来单周最大跌幅

路透香港5月11日电---香港股市本周创去年9月以来单周最大跌幅,周五连续第七个交易日下跌,此前中国4月通胀数据基本符合预期,降低对近期放松政策的预期,尽管迹象显示中国经济放缓加剧.

恒生指数.HSI收盘跌1.3%,报19,964.63点,本周共跌5.32%.恒生国企指数.HSCE收跌1.43%,报10,143.07点,本周共跌6.79%.

内地股市沪深300指数.CSI300收跌0.76%,报2,636.92点,本周跌2.91%,为六周以来最差.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐