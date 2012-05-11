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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 16:54 BJT

〔香港个股〕龙源电力称拟增发不超过13.55亿股新H股

路透香港5月11日电----亚洲最大风力发电商--龙源电力集团(0916.HK)周五公布,拟增发不超过13.55亿股新H股,集资以扩展风电和太阳能等新能源项目.

公司声明称,是次拟增发H股数量不超过其已发行H股总股数的50%,及不超过公司总股本的18.2%.而发行新增配售股份,须经国资委、社保基金、环保部及中国证监会批复,以及股东的批准.

龙源电力表示,截至去年底公司的净负债率为59.6%,这次配售股份预计将进一步优化公司资本结构及降低财务成本.

龙源电力周五收低0.85%,报5.84港元,过去一个月累计跌6.6%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校

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