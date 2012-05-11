〔香港个股〕兖州煤业称将分拆兖煤澳大利亚于澳洲交易所上市

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透香港5月11日电---以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周五表示,将分拆旗下的兖煤澳大利亚公司于澳洲交易所上市.
兖煤在交易所发布公告称,在兖煤澳大利亚与Gloucester煤业合并完成后,将分拆兖煤澳大利亚于澳大利亚证券交易所独立上市,而兖煤于兖煤澳大利亚持有的股份将由100%下降至78%.
澳洲国库部长斯万3月时同意给予兖州煤业额外一年时间,将其在澳洲子公司的持股比例降至70%以下[ID:nSB2022355].
兖煤H股今天收低2.01%,报14.64港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%