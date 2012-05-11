〔香港个股〕兖州煤业称将分拆兖煤澳大利亚于澳洲交易所上市

路透香港5月11日电---以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周五表示,将分拆旗下的兖煤澳大利亚公司于澳洲交易所上市.

兖煤在交易所发布公告称,在兖煤澳大利亚与Gloucester煤业合并完成后,将分拆兖煤澳大利亚于澳大利亚证券交易所独立上市,而兖煤于兖煤澳大利亚持有的股份将由100%下降至78%.

澳洲国库部长斯万3月时同意给予兖州煤业额外一年时间,将其在澳洲子公司的持股比例降至70%以下[ID:nSB2022355].

兖煤H股今天收低2.01%,报14.64港元.(完)

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