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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 18:14 BJT

〔背景资料〕中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港5月11日电---以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据.(单位:10亿元人民币)

4月 3月 2月 1月

跨境贸易人民币结算 196.2 261.3 190.7 128.4

货物贸易 135.5 187.9 133.6 95.1

服务贸易及其他 60.7 73.4 57.1 33.3

对外直接投资 9.3 0.8 0.4 1.7

外商直接投资 12.4 21.9 11.6 13.5 (完)

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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