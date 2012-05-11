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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 18:35 BJT

〔离岸人民币〕华为发行10亿元人民币三年期点心债券,息率为5.3%--消息

路透香港5月11日电---一位了解情况的消息人士周一称,中国主要电信设备制造商--华为科技[HWT.UL]发行10亿元人民币三年期点心债券,息率为5.3%.

此前IFR报导称,该笔债券收益率约在5%-5.3%.发行人希望低调,故可能以私募形式完成.

中国银行(601988.SS)(3988.HK)、星展银行(DBSM.SI)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)负责是次发行.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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