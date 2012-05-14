《香港报摘》--信报5月14日

* 要闻版头条:

--本港楼市近期继续处于"乾升"状态,住宅楼价逼近历史高位,惟成交量急跌.有学者相信,若楼价突破历史高位,新政府很大机会"落重药"调控,加上外围经济阴霾密布,下半年楼市隐忧重重.

* 其他:

--新加坡交易所(SGXL.SI)最近积极计划在香港设立流动性分支,吸纳更多来自内地的投资者;新交所强调,并非刻意来港与港交所(0388.HK)"抢客",完全是由需求带动.

--保利协鑫(3800.HK)首席财务官周天白预料,全球的多晶硅行业将最终整合至仅剩四至五间龙头企业,相信随着行业整合推进,以及下半年更多新项目启动,多晶硅市场供应过剩的问题将在今年底有所改善.

--新濠博亚6883.HK的新赌场项目Studio City已率先动工.有研究机构估计,新濠提前于取得审批前动工,或意味与澳门政府已达成共识,短期内或可正式取得政府审批.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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