《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7655港元HKD=) 美国银行股周五下挫,道琼工业指数.DJI收跌34.44点,或0.27%,至12,820.60点;因摩根大通(JPM.N)称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数仅小幅收跌,受益于科技股上扬.[ID:nSB1542448] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 193.010 -0.99 39578 14.988 0.59 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.790 -0.83 79356 3.352 -0.25 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.170 -1.02 172519 87.238 0.39 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.450 -0.85 143658 19.906 0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 134.880 -0.76 65130 10.474 0.33 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 98.880 -1.17 49895 7.679 0.64 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.240 -1.23 334824 68.709 0.45 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 50.550 -0.82 26006 3.925 -0.62 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.330 -2.97 415042 12.681 -1.08 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 18.660 -1.48 32168 14.490 -1.02 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.930 -0.25 42237 4.646 -0.94 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.900 0.75 6601 3.557 -0.10 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.350 -1.09 7302 1.270 -50.01 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.420 1.26 19390 0.376 -1.09 (完) --整理 梁慧仪
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23