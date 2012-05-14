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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月14日

路透香港5月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7655港元HKD=)

  美国银行股周五下挫,道琼工业指数.DJI收跌34.44点,或0.27%,至12,820.60点;因摩根大通(JPM.N)称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数仅小幅收跌,受益于科技股上扬.[ID:nSB1542448]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.010   -0.99      39578            14.988       0.59
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.790   -0.83      79356             3.352      -0.25
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.170   -1.02     172519            87.238       0.39
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.450   -0.85     143658            19.906       0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  134.880   -0.76      65130            10.474       0.33
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   98.880   -1.17      49895             7.679       0.64
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.240   -1.23     334824            68.709       0.45
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   50.550   -0.82      26006             3.925      -0.62
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.330   -2.97     415042            12.681      -1.08
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   18.660   -1.48      32168            14.490      -1.02
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.930   -0.25      42237             4.646      -0.94
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.900    0.75       6601             3.557      -0.10
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.350   -1.09       7302             1.270     -50.01
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.420    1.26      19390             0.376      -1.09 (完)

  --整理 梁慧仪

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