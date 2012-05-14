《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

* 明报:

--内地风电龙头龙源电力(0916.HK)周五公布集资计划,拟配发最多达现有H股股本一半的新股,但发行对象仅限机构投资者,小股东无份参与,而配售价却可能较现价折让达两成.市场人士认为交易会摊薄股东权益,独立股评人David Webb更呼吁股东在股东会上投下反对票.

--华润水泥(1313.HK)副董事长余忠良表示,由于水泥库存已回落至正常水平,全国大部份水泥商的设备运转率已恢复至九成或以上,有助降低行业的营运成本,故料水泥板块的第二季业绩应该可以期待.

* 星岛日报:

--恒隆地产(0101.HK)的奥运站"浪澄湾"连续第二天开放现楼示管单位,市传该楼盘周末两日累积录得近350个认购,并预期最终能获逾500个认购.

* 苹果日报:

--消息说,银行公会已于本月4日的会议,原则上接纳旗下人民币工作小组提交放宽本港个人人民币业务的主流方案,建议若获金管局及人行同意,日后个人兑换将改以自由市场使用的离岸人民币汇价(CNH),即可突破目前经清算行以在岸人民币汇价(CNY)每日兑换2万元人民币的上限.

--价值1,080亿元的中国第一商标案王老吉争夺战终于尘埃落定.广州药业(0874.HK)(600332.SS)母公司广药集团重获王老吉商标使用权,根据广药集团既定的重组方案,王老吉资产在未来两年内,将伺机注入广州药业.

* 东方日报:

--对冲基金研究机构Hedge Fund Research报告称,截至今年首季,中国继续成为投资亚洲的对冲基金首选,有30%的亚洲对冲基金总部设在中国,数目逾300家,较09年首季以来大增.此类亚洲对冲基金数目亦逼近金融海啸前高峰,达1,101家,涉资866亿美元.

--市场消息透露,内地4S汽车经销商永达汽车(新上市编号"3669")招股价介乎7.6至10.8港元,集资最多超过33亿港元,并获霸菱亚洲投资及阿曼基金成为基础投资者.该公司本周五正式招股,每手入场费约5,454港元.

* 文汇报:

--广东省财政厅厅长曾志权透露,今年国家已下达指标,给广东86亿元的地方债发债额度,因地方债属预算内管理,要人大调整同意预算以后才能够发行.

--雨润食品(1068.HK)表示,旗下的旺润火腿已获得澳洲及新西兰政府食品安全检测部门检测,将正式进入该两市场.

* 大公报:

--包括东方海外(0316.HK)和中远集团在内15家航运商提出,从6月起将在泛太平洋航线上征收旺季附加费,每大柜600美元,达近五年内旺季附加费最高点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]