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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:08 BJT

〔港股业绩〕俄铝2012年首季度经常净利按年大跌77%,考虑削冶炼产能

路透香港5月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一宣布,2012年首季的经常性纯利按年大跌77%,因受经营成本上涨以及铝价疲弱蚕食盈利,但其表现仍惟优于市场预期.

于1-3月俄铝录得经常性纯利为1.12亿美元,较路透此前综合八名分析师平均预估的9,400万美元为佳.去年同期为4.93亿元.

期内俄铝的净利7,400万美元,去年同期为4.51亿美元;经调整除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为2.37亿美元,较分析师平均预估的2.57亿美元逊色.

俄铝行政总裁Oleg Deripaska在业绩声明中称,为应对全球经济持续不稳定,公司现正考虑自2012年下半年起削减30-60万吨高成本冶炼产能,而相应氧化铝生产可能闲置,以达致产能平衡.

俄铝的竞争对手包括美国铝业(AA.N)和中国铝业(2600.HK)(601600.SS),该股周五收报5.03港元,过去一个月下跌逾13%. (完)

浏览俄铝其他新闻,请点选[0486.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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