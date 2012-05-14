〔港股业绩〕俄铝2012年首季度经常净利按年大跌77%,考虑削冶炼产能

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一宣布,2012年首季的经常性纯利按年大跌77%,因受经营成本上涨以及铝价疲弱蚕食盈利,但其表现仍惟优于市场预期.
于1-3月俄铝录得经常性纯利为1.12亿美元,较路透此前综合八名分析师平均预估的9,400万美元为佳.去年同期为4.93亿元.
期内俄铝的净利7,400万美元,去年同期为4.51亿美元;经调整除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为2.37亿美元,较分析师平均预估的2.57亿美元逊色.
俄铝行政总裁Oleg Deripaska在业绩声明中称,为应对全球经济持续不稳定,公司现正考虑自2012年下半年起削减30-60万吨高成本冶炼产能,而相应氧化铝生产可能闲置,以达致产能平衡.
俄铝的竞争对手包括美国铝业(AA.N)和中国铝业(2600.HK)(601600.SS),该股周五收报5.03港元,过去一个月下跌逾13%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。