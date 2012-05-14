〔港报社评〕加强预调加快微调,重夺先机--经济日报5月14日

人民银行前天终宣布下调存款准备金率0.5个百分点,迟于市场预期,反映中央出手未够快,无疑落后经济增长回落的形势.中央要抢回主动,把握先机,就须加强预调、加快微调,在货币、财政政策上加力,为经济加温.中央出手审慎,稍落形势之后.中央上周六终宣布减存准金率,皆因上周四及五公布的出口、投资消费、新增贷款等数据,均远逊预期,反映经济全面减速,再不拉动将冲击次季经济增长,可能跌破8%,外间估计更有跌至7.5%之虞.

中央救经济出手迟疑,皆因在宏调上虽明言采预调微调大方针,但心里还有慎调.中央审慎的底因是:一、对经济有信心,首季经济增长虽已急跌至8.1%,但不少中央智囊却指经济已见底,令中央延迟出手;二、中央忧虑出招太猛太急,恐重现2009年般地方债务急涨、部分行业产能过剩、高通胀和高楼价等问题;三、目前的通胀、楼价未驯服,中央出招有戒心.中央出招已稍落后于形势,要抢回先机,须加强预调,以令微调措施收到成效,避免形势倒迫而推激进措施,后遗症反大.为此,中央至少须做到以下三点︰

其一,下月再减存准金率.中央去年12月、今年2月各减存准金率0.5个百分点,按此步速,4月再减存准金率0.5个百分点,以预调撑经济.惟中央推迟到5月出招,为抢回形势,中央应考虑6月再减存准金率0.5个百分点,同时加大央行逆回购、央票到期释放流动性等,释放积极松银根讯号,增强市场信心.其二,大力扶持中小企.中央除用货币政策,更应多用财政政策,包括减中小企征税,谷银行加大向中小企放贷力度等.此因出口形势严峻,首当其冲的是中小企,中小企就业人数占中国总就业逾70%,中央稳住中小企,才能稳住经济大局、社会大局.货币政策要松,财政政策加力.其三,增加基建,尤其是保障性住房建设.面对外围环境下半年将更劣,中央须加强预调,加快微调,走在形势之前,力保经济软着陆,免陷困局.(A08)