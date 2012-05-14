〔港报社评〕加强预调加快微调,重夺先机--经济日报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
人民银行前天终宣布下调存款准备金率0.5个百分点,迟于市场预期,反映中央出手未够快,无疑落后经济增长回落的形势.中央要抢回主动,把握先机,就须加强预调、加快微调,在货币、财政政策上加力,为经济加温.中央出手审慎,稍落形势之后.中央上周六终宣布减存准金率,皆因上周四及五公布的出口、投资消费、新增贷款等数据,均远逊预期,反映经济全面减速,再不拉动将冲击次季经济增长,可能跌破8%,外间估计更有跌至7.5%之虞.
中央救经济出手迟疑,皆因在宏调上虽明言采预调微调大方针,但心里还有慎调.中央审慎的底因是:一、对经济有信心,首季经济增长虽已急跌至8.1%,但不少中央智囊却指经济已见底,令中央延迟出手;二、中央忧虑出招太猛太急,恐重现2009年般地方债务急涨、部分行业产能过剩、高通胀和高楼价等问题;三、目前的通胀、楼价未驯服,中央出招有戒心.中央出招已稍落后于形势,要抢回先机,须加强预调,以令微调措施收到成效,避免形势倒迫而推激进措施,后遗症反大.为此,中央至少须做到以下三点︰
其一,下月再减存准金率.中央去年12月、今年2月各减存准金率0.5个百分点,按此步速,4月再减存准金率0.5个百分点,以预调撑经济.惟中央推迟到5月出招,为抢回形势,中央应考虑6月再减存准金率0.5个百分点,同时加大央行逆回购、央票到期释放流动性等,释放积极松银根讯号,增强市场信心.其二,大力扶持中小企.中央除用货币政策,更应多用财政政策,包括减中小企征税,谷银行加大向中小企放贷力度等.此因出口形势严峻,首当其冲的是中小企,中小企就业人数占中国总就业逾70%,中央稳住中小企,才能稳住经济大局、社会大局.货币政策要松,财政政策加力.其三,增加基建,尤其是保障性住房建设.面对外围环境下半年将更劣,中央须加强预调,加快微调,走在形势之前,力保经济软着陆,免陷困局.(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23