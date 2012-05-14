〔港报社评〕经济下行恶化货币松绑可期--信报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
人民银行宣布下调存款准备金率至20%,是今年来第二度调低存准金率.照上周公布多项数据看,中国经济景气不仅处于下降区间,且下行压力比想像中大,预料存准金率仍然有下调空间,并需要中国及时加大微调预调和信贷投放的力度.明显看到,4月份外贸、信贷到投资增长,都呈现增速显着放缓现象.在及早稳定经济发展的考虑下,央行从速下调存款准备金率,向市场释放流动性,为经济运行投入动力,政策目标相当清晰.首先从外贸表现观察,4月贸易数据令人忧虑,出口增长只有4.9%,远低于预期.在欧洲经济低迷不振下,出口欧洲的前景已难乐观,然而对新兴市场出口也收缩,形势实在不妙.更令市场不安的因素是,进口增长仅得0.3%,内需疲弱,意味经济仍有进一步探底可能.
中国转换经济发展模式,主动把GDP增长速度放慢,但在调整过程中,结构转型的风险有持续上升端倪.过去以出口导向拉动增长运行的模式,长期以来形成相当的”顽固性”.很明显,人民银行上周下调存款准备金率,主要是对多项不利数据和经济下行升压的反应.目前,房地产开发投资增长进一步放缓,1-4月份商业和住宅销售总额较去年同期下降逾10%,反映去年货币紧缩和对房地产严厉调控对实体经济造成的影响,迄今仍继续产生压抑作用.面对当前疲弱的投资扩张动能,认为中国经济在首季可触底的估计,看来已显得乐观.由于欧洲当前反紧缩浪潮高涨,美国经济复苏步履反覆未稳,为防止经济加剧放缓,货币宽松的国际大气候只会变本加厉.
如今新兴经济体,包括印度、巴西等已打开降息之门,促进经济已成为主要的政策目标.目前欧债危机重临风险不断加剧,危及今年全球经济复苏的稳定性.中国面对内外不利因素的影响,如今外贸和投资扩张动能弱化之势未见起色,更不排除恶化可能.因此,通过货币政策逐步松绑,最终减息,加大信贷投放力度,并支持房地产市场的实质性供需,以刺激整体投资、稳定增长步伐已有明显的政策迫切性.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23