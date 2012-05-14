〔港报社评〕制衡拉布议员,市民必须发声--文汇报5月14日

香港反对派议员在立法会大会期间”拉布”,导致两度”流会”,更预告会阻挠新政府组建.候任特首梁振英强调,”市民有权有责发声,我请大家发声”.反对派议员采取拉布手法制造流会,拖延法案通过,港府、立法会主席及议员在制度上都无法中止.唯一可迫使反对派放弃拉布的办法,就是社会释放强大的民意,迫使反对派议员收手.为免拉布阻碍各项有利经济民生政策的落实,市民必须不平则鸣,发出反对的声音.

在立法会处理法案修订时,在委员会审议阶段,议员可以不限次数发言,除非议员的发言重复或内容离题,否则主席也不可以打断其发言,这意味着议员可以马拉松式发言将会议一直拉布下去,而其他人都难以阻止.加上反对派议员配合离席以策动流会,令拉布形势极之严峻.

为应对反对派议员的拉布战,建制派正酝酿于周三的会议进行”通宵无休”审议.建制派提出”通宵无休”做法,反映建制派议员以大局为重,宁愿牺牲休息时间,也要及早完成有关修订审议,以免妨碍其他法案和政策的推行;同时,建制派议员要以如此不顾健康的方法与反对派周旋,也凸显目前政局的可悲和无奈.反对派议员毫不尊重议会的表决程序,不尊重民意谘询结果,甚至不惜赔上市民的福祉和香港的发展.经此一役,市民都看清反对派政客的祸港面目,9月的立法会选举正是向反对派政客昭示民意的机会.(A04)