〔港报社评〕制衡拉布议员,市民必须发声--文汇报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
香港反对派议员在立法会大会期间”拉布”,导致两度”流会”,更预告会阻挠新政府组建.候任特首梁振英强调,”市民有权有责发声,我请大家发声”.反对派议员采取拉布手法制造流会,拖延法案通过,港府、立法会主席及议员在制度上都无法中止.唯一可迫使反对派放弃拉布的办法,就是社会释放强大的民意,迫使反对派议员收手.为免拉布阻碍各项有利经济民生政策的落实,市民必须不平则鸣,发出反对的声音.
在立法会处理法案修订时,在委员会审议阶段,议员可以不限次数发言,除非议员的发言重复或内容离题,否则主席也不可以打断其发言,这意味着议员可以马拉松式发言将会议一直拉布下去,而其他人都难以阻止.加上反对派议员配合离席以策动流会,令拉布形势极之严峻.
为应对反对派议员的拉布战,建制派正酝酿于周三的会议进行”通宵无休”审议.建制派提出”通宵无休”做法,反映建制派议员以大局为重,宁愿牺牲休息时间,也要及早完成有关修订审议,以免妨碍其他法案和政策的推行;同时,建制派议员要以如此不顾健康的方法与反对派周旋,也凸显目前政局的可悲和无奈.反对派议员毫不尊重议会的表决程序,不尊重民意谘询结果,甚至不惜赔上市民的福祉和香港的发展.经此一役,市民都看清反对派政客的祸港面目,9月的立法会选举正是向反对派政客昭示民意的机会.(A04)
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23