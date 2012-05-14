〔港报社评〕君子之过如日月之食,曾伟雄应择善才固执--明报5月14日

香港监警会发表了李克强副总理访港期间的投诉警察个案中期调查报告,确认”黑影论”等投诉属实.曾经在立法会以黑影论为下属辩解的警务处长曾伟雄,拒绝收回黑影论,也拒绝道歉;我们认为曾伟雄应该知道”君子之过,如日月之食”,黑影论出自他的口,宣之于立法会,有如日食月食一样,市民都一清二楚,现在证实是错的,便应该撤回言论并道歉,这样对待错误的态度,对曾伟雄有益无损;反之,若择恶固执,有害无益.

上周二曾伟雄出席大埔区议会时,有区议员要求他撤回”黑影论”和致歉,曾伟雄称”个人绝对值得深刻反思”,但指言论”讲就系讲,收回系不切实际”.君子和小人的分别,不在于君子不会犯错,而在于君子犯错之后,从不掩饰,而是勇敢地面对、承认并改过.

黑影论是警队内部的小人创造出来的”杰作”,警务处长曾伟雄遭小人所害,在立法会的发言”中招”了.警队应有一套制度追究责任,惩处犯错的小人;公众期望的是,香港警务处长应有勇气为黑影论认错并道歉,正如孔子的另一位弟子子贡所言:“君子之过也,如日月之食焉.过也,人皆见之;更也,人皆仰之.”即君子所犯的过错,如日食月食一样,人人都见到;改过的时候,就像遮掩太阳或月亮的黑影褪去,人人重见太阳和月亮光华无损.希望曾处长能择善才固执.(A03)