〔港报社评〕君子之过如日月之食,曾伟雄应择善才固执--明报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
香港监警会发表了李克强副总理访港期间的投诉警察个案中期调查报告,确认”黑影论”等投诉属实.曾经在立法会以黑影论为下属辩解的警务处长曾伟雄,拒绝收回黑影论,也拒绝道歉;我们认为曾伟雄应该知道”君子之过,如日月之食”,黑影论出自他的口,宣之于立法会,有如日食月食一样,市民都一清二楚,现在证实是错的,便应该撤回言论并道歉,这样对待错误的态度,对曾伟雄有益无损;反之,若择恶固执,有害无益.
上周二曾伟雄出席大埔区议会时,有区议员要求他撤回”黑影论”和致歉,曾伟雄称”个人绝对值得深刻反思”,但指言论”讲就系讲,收回系不切实际”.君子和小人的分别,不在于君子不会犯错,而在于君子犯错之后,从不掩饰,而是勇敢地面对、承认并改过.
黑影论是警队内部的小人创造出来的”杰作”,警务处长曾伟雄遭小人所害,在立法会的发言”中招”了.警队应有一套制度追究责任,惩处犯错的小人;公众期望的是,香港警务处长应有勇气为黑影论认错并道歉,正如孔子的另一位弟子子贡所言:“君子之过也,如日月之食焉.过也,人皆见之;更也,人皆仰之.”即君子所犯的过错,如日食月食一样,人人都见到;改过的时候,就像遮掩太阳或月亮的黑影褪去,人人重见太阳和月亮光华无损.希望曾处长能择善才固执.(A03)
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23