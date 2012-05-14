〔港报社评〕新招拓内需,港商好迎战--星岛日报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
正当市场为中国上月经济和外贸增长急速放缓而忧心之际,央行宣布下调银行存款准备金率,向市场释放约4,000亿元人民币的资金流动.4月份内地进出口总值比去年同期只增加了2.7%,远低于市场预期.外围经济阴晴不定,欧洲市场购买力大减,打击中国出口,早已有迹可寻.更令人关注的是4月份进口增幅只得0.3%,是年半以来最低,市场担心国家透过内需来带动经济增长的算盘能否打响.中国经济增长主要靠出口、内需和投资带动,中国政府希望经济发展减少倚赖出口和投资,欲透过加强内需形成生生不息的动力,这是国家第12个5年规划的重要目标.可是,4月份进口近乎零增长,需求放缓是重要原因,月内消费增长跌至逾5年新低.中国人花钱不若以前豪爽,就连香港做中国人生意的零售商户都感觉得到,今年劳动节长假,商店生意增幅远不及往年.
4月经济数据远逊预期,市场有些角落担心中国经济会否硬着陆.以”降准”后大型银行存款准备金率仍高达20%,通胀渐回落又能够扩大减息空间,再加其他调节市场资金流动性的工具,中国仍然有相当多”弹药”应付经济下滑威胁.减进口关税影响港竞争.至于直接补贴市民消费的政策,过去有家电下乡和购车补贴等,除非不断有新的补贴出笼,否则时效有限.当局还有其他办法,来把一些本来”可望而不可即”的货品,降低价格至较多人能够负担的水平,其中包括降低进口关税.
中国上月调低了部分电子、摄影产品的进口税率,而在最近的中美战略与经济对话中,中方同意进一步调低进口关税,范围扩及与百姓生活息息相关的用品.这有利促进内地消费,又有助平衡中美贸易减少政治冲突.中国透过种种方式刺激需求,对有志开拓中国市场的港商,带来不少机遇.另一方面,部分政策则可能令港商面对较大的竞争,例如向外国降低进口关税,会削弱香港通过”更紧密经贸安排”(CEPA)享有的优势,中国进口货品价格逐渐降低,会否削弱中国人来港扫货的意欲,值得留意.港商要不断抓紧有限时间,提升促销部署.(A04)
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23