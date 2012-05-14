〔港报财经评论〕中央未肯大松,港股压力仍在--经济日报5月12日

中央未肯大松, 港股压力仍在 /林瑞芬

国指及期指破4月底后,恒指终也失20,036底,昨收报19,964,跌262点,连挫七天累计逾1,300点.外围欧债乌云满天,加上中国内地近周经济数据示弱,外忧内冷,港股宜耐心等候试底.恒指穿20,036后,即市劲超卖随时先行技术性反弹,但料难逾20,500阻力位,要逐级探试低位,至有利好消息扭势,下试低位将先以约19,700为参考,再以密集支持位近19,200参考.较早前,市场倾向以为中国经济已在首季接近底,以为第二季有所改善,但4月开局数字认真不理想.先是非官方PMI,再有进出口数据,到昨显示内需消费数据及固定投资增速都放缓,内需、出口及固定投资三头马车都跑不动,难免心急焦虑,中国是否具保持经济增长稳定降速之能力?汇丰就指,尽管早前开始的一些政策放松已起作用,但这些政策并不足够.

要防三头马车增速放缓,汇丰相信中国政府会对正在进行的基础设施和公共住房项目进行支持.信贷政策方面,除了通过公开市场注资,还会有一个额外的100个点子的存款准备金率下调.该行还大胆预计,下一次存款准备金率下调可能就在几天内.自春节下调存准率以后,市场不断有预期央行将减存款准备金率甚至减息,但迟迟未有实现.单以4月经济疲弱数据来预期央行短期会大松银根的憧憬,还是不宜过强.除非中国内地有暗示已对通胀全放下戒心.从央行最近发布的《一季度货币政策执行报告》可得到原因,为何目前货币政策处”投鼠忌器”的困局.《报告》指出,对于物价,央行判断,当前国内总需求处于合理区间,货币条件较为适宜,外部经济环境和流动性条件相对稳定.总体看有利于稳定物价总水平.不过,当前经济增长与物价之间的匹配关系正在发生变化,物价对需求扩张的反应较之前更为敏感.同时,国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在.2011年下半年物价回落是多种措施综合作用的结果,随着物价形势有所缓和,前期部分被抑制的商品价格可能再次上涨.

4月CPI和PPI示,CPI同比上升3.4%,PPI同比下降0.7%.市场有估计天气好转和消费淡季的来临可望加速物价下行.而油价及大宗商品近月下滑,也有望减速通胀增长压力,5月CPI进一步降至3%,中国的货币或有望真的再放松.4月份CPI降至3.4%,以目前1年定存3.5%对比,利率首现回归正利率.如5月CPI延续下行趋势,正利率空间进一步放大,除增加货币政策放松空间之外,还产生一个重要影响,居民储蓄存款将有望进一步稳定回流银行,银行存贷比改善有助信贷投放,流动性的自我改善加强.所以,跟进5月CPI更为重要.在目前降息以至降准空间有限之下,央行的货币政策工具使用,《报告》就强调运用数量型工具,即是指出要运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等工具灵活调节银行体系流动性.(003)

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盼中央出招, 中资股低吸 /余少文

4月份通胀虽符合预期,可惜其他经济宏观数据都差于预期,反映中国中国内地经济增速放缓速度较预期为快,估计中国会出手阻止经济下滑,加上A、H股反覆上升趋势未变,调整反是低吸机会.国企指数昨日再跌146点或1.4%,收报10,143点,成交额123亿港元,只有14%主板H股逆市上升,至于国指连跌七个交易日,会否追及3月底”九连跌”走势,要看外围经济形势变化及下周一、二港股表现而定.红筹指数则跌40点或1.5%,收报3,908点,成交额47亿港元,当中见到中国移动(0941.HK)出现近期较大跌幅达2%.不过,乐观而言,国指5月低水50点,6月期指则继续”大低水”283点,但据彭博资料的5月和6月期指公平价值分别为负50点或负283点,即期指低水现象扣除公平价值后,5月期指已为平水,6月期指更为高水31点,是踏入5月市况以来首次出现高水现象,或显示下周市况可以回稳,甚至乎反弹.

大市昨日急跌,国指一度低见10,090点,主要是中国中国内地经济数据出乎意料差劲.除了前日进出口数据令人失望外,国家统计局和人民银行昨日公布的4月份数据,只有CPI符合预期为3.4%,其他数据都差于预测,如社会消费品零售额增幅降至14.1%、工业增加值升幅降至单位数9.3%、固定资产投资增长只有20.2%、新增贷款也降至6,818亿元人民币等,数字反映中国中国内地经济放缓速度较预期为快,自然对大市产生较大压力.市场对中国中国内地经济数据的预测甚少出现这么大的偏差,所以才说中国中国内地经济放缓速度较预期为快,而出现这现象是中国的调控政策以及市场欠缺资金所致,到4月情况出现恶化.人行数字又显示,中国中国内地广义货币供应增长,2月和3月回升至13%和13.4%,但4月增长回落至12.8%,仍未达到人行定下的14%今年目标.加上4月存款减少4,656亿元人民币,又是非农历年因素下少见的存款减少现象,也令金融机构用于放贷的资金减少,自然无法刺激经济.

中国中国内地经济数据明显较预期差劲,或可促使中国加快微调力度,只是中共十八大在即,担心领导层会否出现权力斗争而忽略经济放缓问题.通胀回落下,即使是预期未来通胀,但随着油价和金价下跌,输入型通胀的压力可减轻,料通胀未来一段时间会在3%水平徘徊,通胀受控,应可给予中国微调货币政策的空间.当然,国指过去一周急跌,暂守10,000点,短期或有反弹,阻力会是10,800点水平,即使预期10,000点最终会失守,但并不太过担心,因为国指以及A股自去年底回升以来,近数月虽回落,仍然维持反覆上升趋势.(010)