〔香港金融〕外汇基金未来数年有560亿港元可投入新资产类别--曾俊华

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---香港财政司司长曾俊华表示,外汇基金由2008年中开始投资于新的资产类别,到目前为止回报不错,并有560亿港元尚待投资的承担额,会在未来数年逐步投入合适项目.
曾俊华在其个人网志(here)撰文称,外汇基金投资的新资产类别,包括新兴市场债券、私募基金、新兴市场股票、房地产以至人民币资产.
"为了顾及外汇基金维持足够的安全性和流动资金的要求,我接受外汇基金谘询委员会和金管局的建议,定下多元化投资总投入额的上限,不能超过外汇基金累计盈余的三分之一."他说.
香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.而外汇基金主要用以支持港元.截至3月底止,外汇基金总资产为25,411亿港元.
为了确保外汇基金继续发挥保障香港货币与金融稳定的功能,金管局过去数年按部就班地构建多元化投资组合,目前进行相当顺利.截至2011年底,已投进这些新资产类别的总市值约为830亿港元,另外有560亿港元尚待投资的承担额,会在未来数年逐步投入合适项目.
曾俊华称,到目前为止,外汇基金新资产类别的回报很不错,但他指市民不应该以短线回报来看新资产类别的投资表现,应该以中长线的角度来审视这策略能否达到将外汇基金投资多元化和取得较高回报的目标.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23