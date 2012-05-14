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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:39 BJT

〔香港金融〕外汇基金未来数年有560亿港元可投入新资产类别--曾俊华

路透香港5月14日电---香港财政司司长曾俊华表示,外汇基金由2008年中开始投资于新的资产类别,到目前为止回报不错,并有560亿港元尚待投资的承担额,会在未来数年逐步投入合适项目.

曾俊华在其个人网志(here)撰文称,外汇基金投资的新资产类别,包括新兴市场债券、私募基金、新兴市场股票、房地产以至人民币资产.

"为了顾及外汇基金维持足够的安全性和流动资金的要求,我接受外汇基金谘询委员会和金管局的建议,定下多元化投资总投入额的上限,不能超过外汇基金累计盈余的三分之一."他说.

香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.而外汇基金主要用以支持港元.截至3月底止,外汇基金总资产为25,411亿港元.

为了确保外汇基金继续发挥保障香港货币与金融稳定的功能,金管局过去数年按部就班地构建多元化投资组合,目前进行相当顺利.截至2011年底,已投进这些新资产类别的总市值约为830亿港元,另外有560亿港元尚待投资的承担额,会在未来数年逐步投入合适项目.

曾俊华称,到目前为止,外汇基金新资产类别的回报很不错,但他指市民不应该以短线回报来看新资产类别的投资表现,应该以中长线的角度来审视这策略能否达到将外汇基金投资多元化和取得较高回报的目标.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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