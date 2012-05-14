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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:44 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,受中国概念股涨势提振

路透香港5月14日电---港股周一开盘上涨,受具有中国经济成长题材个股涨势提振,有望终止连七日跌势.

恒生指数.HSI开高0.37%,报20,037.52点;恒生国企指数.HSCE开高0.6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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