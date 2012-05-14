〔港报财经评论〕对赌?对冲?--信报5月14日

对赌?对冲? /习广思

既盼且等,人行在周末宣布调低存款准备金率,在恒指七连跌后,沽空淡仓增加情况下,一个放水消息,固然是配合反弹的利好消息,且看守在200天线上的A股有何反应.然而,降RRR作用始终不及减息,再说央行不等坏透数据出台后,也不愿出招,可想而知有形之手对水龙头仍只愿松开一只指头而已.有关降RRR的市场反应,另文详作分析.恒指连跌七日,下泻1,345点或6.3%,失守20,000点后,能否在150天线19,765点找到支持?走势较坏的是国企指数,跌穿150天线后见超卖,短期或有反弹,但技术走势被破坏后,150天线会否变成阻力?放水消息或有刺激,但本周一样有众多欧美经济公布,市场对坏消息的”敏感症”随时发作,尤其近期市场对美国经济增长能否持续,争议声音愈来愈多.美汇在80水平,避险情绪再升温的话,汇价将突破再向上.

不是太悲观,只是未来个多月,市场在动荡中前景不甚明朗,逆市思维必须是在人人皆怕得要命时,不要被打乱阵脚.新债王冈拉克的警告是,记低6月18日这个日子,联储局在6月19日议息,前后两日内,欧洲财长有会议,欧央行有会议,可谓政策D-Day.若再在时间上作揣测,这个月时间内,测试央行对坏消息的忍受能耐,欧洲多国国会准备放暑假,这个日子也可能是考验欧洲放水与否的”大日子”.当然,一个月,市场可以变天,但新债王的提示与暗示,未来一个月,或恐惧,或波动,最终大家一起憧憬放水罢.只要稍为回看这两星期的跌市,表面上欧洲变天、中国下滑等负面消息充斥,但实际上是美元carry trade拆仓的威力,根源是市场对放水憧憬减低.

眼下可以的话是不入市,博反弹不是没机会,只是博多几多只?“最准分析员”是大看好的投资者,但他叫你买公用股、收租股,别的不听,这个不妨可以一听.中银香港(2388.HK)、太古地产(1972.HK)都是在7月前有故仔可买卖的股份,上周末提及过置富(0778.HK),或是领汇(0823.HK)以外的房托选择.强势股进入调整,但”iPad受惠股”瑞声(2018.HK)反弹过后,趋势未变呢.摩根大通炒坏信贷违约掉期一事,引起轩然大波,因为这是摩通,而非高盛,亦非大摩.《纽约时报》直指,摩通曾经被认为是华尔街内管理最强的银行,但眼下这20亿美元亏蚀,却是那么的似曾相识.又再一次,银行的交易运作,再加上不完善的监管、过高的风险、交易中的傲慢以及复杂性,酿成眼下这个尴尬境况.假如出事的是高盛、大摩,这两间炒味浓的银行,或许不会这么多人哗然,但天下乌鸦一样黑,何况是华尔街的银行,每家每户都养有鳄鱼.(B03)

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(5月12日)

罕有投资价值变笑话 /习广思

坏消息连连不绝,市场情绪脆弱,看淡的投资者造落更为容易.先是欧洲政局,再而是西班牙银行,中国出口数据,接住是昨日新增信贷数据,以及摩根大通的对冲亏蚀,叫市场的坏消息敏感症如何不发作?恒指七连跌,开市后在20,000点争持,但其实期指低水早已预示20,000点大关难守,午后跌幅一度扩大,收报19,964点,下跌262点,大市成交额513亿港元,沽空比率提高至10.92%.牛证博反弹未能成功,倒是恒指失守20,000点后,即使有反弹,进一步寻底机会较高,牛熊阴谋论的话,下一个支持下移至19,700点,然后是19,500点.至于疲弱不堪的国企指数,已见超卖情况.大市调整未休,正如昨日所提及,法国若执意要修改财政条约,在年前仍会为市场带来扰攘,在这段时间内,投资者要买货买得安心,宜以高息及公用等防守性股份为先.”最佳分析员”保守性地估计恒指合理值是25,800点,但他认为公用股会跑赢大市,看好收租股.所谓合理值,一切在乎阁下如何假设,更何况,眼下这市如何到你估,投资者分裂性投资行为根本不合理,如何期待指数走势会回归合理?更重要的是,大看好的投资者也保守起来,叫你买公用股呢.

从另一个角度看,基金经理此时增持公用股、收租股、电讯股提高防守力,有更大诱因,毕竟他们管的是OPM,目标是跑赢指数,或者跑赢同类基金,一切都是相对角度,故减持强势股是要先锁定利润,增强防守的目的是要输得少一点.以近期所提及,中银(2388.HK)在7月前是有故仔卖的,太古地产(1972.HK)在禁售期前或有表现.及至”两电一煤”及部分房托,均具有留意价值.值得一提的是,各只房托走势迥异,冠君(2778.HK)走势不如预期,领汇(0823.HK)强势未了,近日大行不断唱好的是置富(0778.HK),昨日股价逆市上升3%.

尽管强势股及明星股,往往教人有恋栈之意,但这两个星期以来,多间公司在没有重大坏消息下急跌,或多或少反映资金不断撤退,霸王(1338.HK)升升跌跌尚有好坏消息,昨日I.T(0999.HK)、百丽(1880.HK)、永利(1128.HK)、华润水泥(1313.HK)均见大成交配合下跌.一下子,坏消息涌现,中国内地出口数据下滑,通胀回落但消费不振,新增贷款低于预期.但不怕,世界再差,只要阿爷放水,一切都有希望,何况通胀下跌.市场一直期待的存款准备金率RRR.HK下降,但憧憬归憧憬,降RRR对市场刺激作用有限.尽管外围增长放缓,新兴市场进入放水周期,无疑令中国有更大空间进行放水,但这轮调整周期,中国已下定决心,接受更慢的增长速度,而且还配合包括税项及银行在内的多项金融改革,即一方面见有问题会救,却不会大开水喉,故最好有心理准备,这轮调整既深且长,痛苦是成长的代价.(B01)

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黄金恐失避险功能 /苏子

近期欧债危机重燃,但避险资金却竟然跑去投入英镑的怀抱,而非追捧一直被市场看好而同样具避险功能的黄金,这使一众黄金看好的投资者大感失望之余,亦反映黄金出现应升不升的表现,或意味着已持续十年的黄金大升市已暂告一段落,后市金价若乏力升回1,600-1,630美元阻力区以上波动及收市,将进一步往下寻底.其实金价的短期走势甚难分析预测,因为其升跌皆有似是而非的理由.但长线而言,在通胀这头怪兽的威胁下,金价的走势无可否认必定如市场众多大看好的投资者所预期般以向上发展为主,然而其短期难测的走势,却使黄金成为国际大户屠杀一众黄金短线炒家赚取暴利的绝佳工具.因此也难怪为何众多短炒黄金的投资者,其结果超过90%也是以损手收场了.

目前金价未能被大户趁机炒高,或许正正反映一个情况,便是因为市场担心全球经济已失去继续增长的动力,个别国家或地区更甚至会陷入衰退,所以暂时毋须担心通胀进一步恶化甚至演变为恶性通胀的问题,而这令金价暂时失去了通胀这个被继续炒高的绝佳理由.由于市场并无兴趣利用避险情绪上升的利好因素来把金价炒高,这或令金价跟随着一众商品价格的强弱走,从而失去了避险功能之余,小心更可能因为避险情绪上升此利好因素变为利淡因素而出现显着的跌势.昨天金价曾低见1,572.70美元,此低位略破20周保历加通道的1,575美元关键支持.如昨晚金价乏力反弹并且以近全日低位收市,即使未见明显跌破20周保历加通道底部支持,但在如此恶劣的技术走势下,相信下周金价不难成功跌破并进一步下试更关键的支持位.