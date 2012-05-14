《香港重要政经日程》--5月14日-5月18日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月14日(周一)
-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.
-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.
--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.
--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.
--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月15日(周二)
-- 中电控股(0002.HK)首次中期派息.
-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.
--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.
--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.
--16:30 公布3月物价和外贸数据.
5月16日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第一季度业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第一季度业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国移动(0941.HK)召开年度股东大会.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)召开年度股东大会.
--14:30 敏达控股(0936.HK)召开年度股东大会.
--15:30 腾讯(0700.HK)召开年度股东大会.
--20:00 腾讯(0700.HK)第一季度业绩电话会议.
5月17日(周四)
-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.
--10:30 味千(中国)(0538.HK)召开年度股东大会.
--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.
--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.
--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.
--16:30 公布2-4月失业率数据.
--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.
*5月18日(周五)
-- 香港美国商会举行年度中国论坛.
-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.
-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.
--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.
--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.
--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.
--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.
--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.
--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23